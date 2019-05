Áder János: Magyarország jelentős eredményeket ért el a klímaváltozás elleni küzdelemben

Az EP-választás utáni napon még nem egyértelmű, hogy az európai politika milyen irányba fordul - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója Magyarország élőben című műsorunkban. Hidvéghi Balázs kiemelte: nagyon fontos országokban is olyan eredmények születtek, amelyek azt mutatják, hogy elégedetlenség van az európai emberekben az eddigi brüsszeli politikával szemben. A Momentum a vártnál jobb EP-választási szereplés után akár saját főpolgármester-jelöltet is indíthat - írja a Népszava. Karácsony Gergely politikáját büntették a választók Budapesten is és Zuglóban is - közölte Farkas Örs politikai elemző az M1-en. Jövő év január 1-jétől a nagyszülők is gyedre mehetnek, ha az Országgyűlés elfogadja az erről szóló törvényjavaslatot - mondta Novák Katalin család- és ifjúságügyi államtitkár a parlamentben. Több bankról már lehet tudni, hogy július elsejétől biztosan elérhetővé teszi a szabad felhasználású, tízmillió forintos hitelt. A közismert nevén babaváró hitel iránt érdeklődők már online kalkulátort is igénybe vehetnek - írja a Magyar Nemzet. A DK szerint a kormány becsapja a gyerekvállalókat. A babaváró hitel bevezetésének napjától szigorítják a hitelfelvétel feltételeit. Javította az MKB több osztályzatát a Moody's Investors Service, a tőzsdei bevezetést előkészítő átalakítási folyamattal, a problémás kinnlevőségek ebből eredő csökkenésével és a tőketartalék növekedésével indokolva a lépést. A korábban vártnál tovább maradhatnak fenn a laza monetáris kondíciók az eurózónában - közölte a monetáris tanács. El kell kerülni, hogy a régi tagállamok az egységes uniós piac, az európai fogyasztók és az új tagállamok kárára fejlesszék gazdaságukat - mondta György László államtitkár. Az év második felében 3 milliárd forinttal bővítik az építőipari kis- és közepes vállalkozások technológiai újítását támogató 6 milliárd forintos keretet - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A kormány tovább folytatja a gazdaság fehérítését, a jövőben újabb automatákat, például a parkolókban és az autómosókban üzemelőket kötik majd be a NAV rendszerébe - mondta Gion Gábor pénzügyekért felelős államtitkár a Portfolio.hu konferenciáján. Évi 300-350 milliárd forinttal, 10-15 százalékkal is növelhető a magyar agrárium kibocsátása a precíziós technológiák széles körű alkalmazásával - mondta Gyuricza Csaba, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ főigazgatója. Újabb humanitárius támogatást nyújt a magyar kormány szíriai keresztény egyházaknak: a szíriai ortodox egyházat 162 millió, a trappista-ciszterci nővérek humanitárius tevékenységét pedig több mint 145 millióval segítik - közölte a Miniszterelnökség. Megmutattuk, hogy az erdélyi magyar közösség erős, szolidáris és egységes - értékelte az EP-választás eredményét az M1-en Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke. A Hargita megyei törvényszék érvénytelenítette azt a bírságot, amelyet Gálfi Árpádra, Székelyudvarhely polgármesterére róttak ki korábban amiatt, hogy magyar nemzeti színű szalagokkal díszíttette ki a várost 2018. március 15-re. Az RMDSZ Kelemen Hunort jelöli a bukaresti képviselőház elnöki tisztségére - közölte Korodi Attila, a szövetség képviselőházi frakcióvezetője. Az erdélyi magyar pártok összefogásának a szükségességét hangsúlyozta az EP-választások eredményeit elemezve Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke és Toró T. Tibor, a párt ügyvezető elnöke. Magyarország jelentős eredményeket ért el a klímaváltozás elleni küzdelemben - mondta Áder János köztársasági elnök Bécsben, az R20 Austrian World Summit klímakonferencián. Magyarországnak nemzetbiztonsági és nemzetgazdasági érdeke is az EU nyugat-balkáni irányú bővítése - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Pozsonyban. Szijjártó Péter leszögezte: az Európai Unió csak akkor lehet erős, ha megkezdődik bővítésének folyamata. Kétoldalú megállapodást írt alá egy új Ipoly-híd megépítéséről Palkovics László innovációs és technológiai miniszter és Érsek Árpád, Szlovákia építésügyi és közlekedési minisztere. Megerősítette a csúcsjelölti rendszer támogatását az Európai Parlament házbizottságaként működő Elnökök Értekezlete - közölte Antonio Tajani, a képviselőtestület elnöke. Megkezdődött az európai uniós tagországok vezetőinek rendkívüli csúcstalálkozója Brüsszelben, amelyen informális egyeztetést folytatnak az EP-választások eredményéről, illetve a tisztújításról. Örömét fejezte ki Angela Merkel német kancellár azzal kapcsolatban, hogy az Európai Néppárt „nagy többsége” támogatja, hogy Manfred Weber frakcióvezető, a párt EP-választási csúcsjelöltje vegye át az Európai Bizottság elnöki pozícióját. Az Európai Bizottság következő elnöke csak egy hiteles, tapasztalattal rendelkező politikus lehet, aki hazájában vagy európai uniós szinten elért eredményekkel tudja bizonyítania rátermettségét - mondta Emmanuel Macron francia köztársasági elnök. Andrej Babis cseh kormányfő cáfolta azt a prágai lapértesülést, miszerint a négy visegrádi ország a szlovák Maros Sefcovicot fogja jelölni az Európai Bizottság elnökének. Trágár szavakkal illette a TF1 francia közszolgálati televízió egyik élő műsorában a Macron elnököt támogató liberális Daniel Cohn-Bendit a Nemzeti Tömörülés egyik EP-képviselőjét. Hivatalosan is felmentette hivatalából a kormányt Alexander van der Bellen osztrák államfő, egy nappal azután, hogy a parlament megvonta a bizalmat Sebastian Kurz kancellár kormányától. Sebastian Kurz leváltott osztrák kancellár nem veszi át az Osztrák Néppárt frakcióvezetői posztját, parlamenti mandátumát sem veszi fel - közölte Kurz szóvivője az APA hírügynökséggel. EP-képviselő lehet a lemondott osztrák alkancellár, Heinz-Christian Strache - értesült a Kronen Zeitung. A bevándorlásellenes szabadságpártra a nemrég kirobbant botrány ellenére a választók több mint 17%-a szavazott, így 3 mandátum jár a pártnak. Szerbiának el kell fogadnia, hogy Belgrád már évekkel ezelőtt elveszítette az irányítást Koszovó felett - hangsúlyozta Aleksandar Vucic szerb államfő. Párizs fokozza diplomáciai erőfeszítéseit, hogy az Irakban halálraítélt négy francia állampolgárt ne végezzék ki, mert Franciaország ellenzi a halálbüntetést - jelentette be Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter. Hatékonyabb segítségnyújtást ösztönző szabályozásra és konkrét intézkedésekre van szükség az emberkereskedelem Európában szükséget szenvedő áldozatainak megsegítése érdekében - közölte az Európa Tanács szakértői csoportja. Necsirván Barzánit, iraki Kurdisztán leköszönő miniszterelnökét választotta a kurd parlament az autonóm régió elnökévé. A koszovói hatóságok Moszkva kérésére szabadon engedték azt az orosz ENSZ-alkalmazottat, akit elfogtak a koszovói különleges rendőrség kommandósai - közölte a helyi sajtó. Bekérették az orosz külügyminisztériumba a moszkvai spanyol nagykövetet a királyság ügyvezető diplomáciai tárcavezetőjének az „orosz fenyegetéssel” kapcsolatban tett kijelentései miatt. Több mint 150 migráns érkezett Törökországból Görögországba az Égei-tengeren keresztül az elmúlt nap - közölte a görög parti őrség. Legkevesebb 42-en haltak meg Afganisztánban a kormányellenes tálib mozgalom biztonsági erők elleni támadásaiban az elmúlt két nap során - közölték helyi tisztségviselők. Kolumbia és Peru a nemzetközi közösséghez fordult azért, hogy segítsen megoldani az utóbbi években országaikba érkezett mintegy kétmilliós venezuelai menekülttömeg okozta gondokat - derült ki a két ország államfője által jegyzett dokumentumból. Halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt Karcag külterületén - közölte a rendőrség. Hárman meghaltak, többen megsérültek a 4-es főúton a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Székelynél történt balesetben. Kamionnal ütközött egy autó Hahót külterületén, a kocsit vezető férfi a kórházba szállítása után meghalt. Mindegy negyvenötmillió forint értékben foglalt le hamis parfümöket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy szlovák teherautó ellenőrzésekor Budapesten. Az Aranycsapat egy olyan csapat volt, amelyet a világ azelőtt és azóta sem látott - jelentette ki Kásler Miklós miniszter a 7:1-es magyar-angol labdarúgó-mérkőzés 65. évfordulója alkalmából tartott sajtótájékoztatón. Ezüstérmet nyert az egyéni versenyszámban Babos Gábor a belgrádi kendo Európa-bajnokságon. Egyik magyar versenyző sem jutott be a férfi légpuska döntőjébe a müncheni olimpiai kvalifikációs sportlövő világkupa-viadalon.