Áder János levélben gratulált Aleksandar Vucicnak

"Megelégedéssel tapasztalom, hogy a Magyarországot és Szerbiát összefűző kapcsolatok az elmúlt időszakban még szorosabbá váltak" - fogalmazott Áder János a levélben, amelyet a Köztársasági Elnöki Hivatal az MTI-hez is eljuttatott. A magyar államfő ebben arról is biztosította a szerb köztársasági elnököt, hogy a magyar fél változatlanul kész a két ország kapcsolatának erősítésére.

"Örülök annak, hogy ennek megszilárdításban a szerbiai magyarság is jelentős szerepet játszik" - fűzte hozzá Áder János. Megerősítette azt is, hogy Magyarország továbbra is elkötelezett Szerbia európai uniós integrációja iránt és kész támogatni a teljes jogú EU-tagság mielőbbi elérését. Szerbiában vasárnap tartottak elnökválasztást, amelyet a hivatalban lévő köztársasági elnök nyert meg.

Fotó: ILLYÉS TIBOR / MTI

MTI