Áder János Japánba, Laoszba és Kambodzsába látogat

Az Országgyűlés hétfőn kéthetes üléssel kezdi meg őszi ülésszakát. A képviselők csütörtökön kezdik tárgyalni a 2018-as költségvetés zárszámadását. A családtámogatási rendszer bővülése és újabb gazdaságvédelmi program várható az Országgyűlés őszi ülésszakában - jelentette ki Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke a Kossuth Rádióban. El kell kerülni, hogy tömegek induljanak Európa felé, mert kritikus helyzet alakulhat ki egy-egy határszakasz térségében - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a köztelevízióban. Bakondi György hangsúlyozta, ha Törökországból további tízezrek-százezrek indulhatnak útnak, akkor egyre többen várakoznak majd egy-egy európai határszakasznál arra, hogy továbbjussanak. Összeszólalkozott az ATV műsorában Harangozó Tamás és Soproni Tamás a kispesti szocialisták botránya miatt. Az MSZP-s politikus elfogadhatónak nevezte, hogy Lackner Csaba felfüggesztette párttagságát amíg tisztázódik, hogy a róla készült kép- és hangfelvétel valós, vagy sem. Soproni Tamás viszont kijelentette: a felvételek alapján egyértelmű, hogy ami azokon látható és hallható az megtörtént, ezért Lackner Csabának nincs helye a politikában. Megsemmisítette a jászberényi polgármester választás eredményét és új választást rendelt el a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási Bizottság. Lenne ötlete arra, hogy kinek kellene vezetni az ellenzéket, de ez a vita csak ellenségeskedéshez vezet - mondta Gyurcsány Ferenc a DK születésnapi rendezvényén. A korrupció elleni fellépésre szólította fel a DK frissen megválasztott polgármestereit és önkormányzati képviselőit Gyurcsány Ferenc pártelnök. A Fidesz szerint az a Gyurcsány Ferenc beszél becsületről, aki migránsokkal akarja betelepíteni Magyarországot és minden idők legkorruptabb kormányzását követte el. Gyurcsány most is arra készül embereivel a fővárosi és a többi önkormányzatban, hogy szétlopják a közpénzt és dróton rángassák Karácsonyt, valamint a többi ellenzékit – közölte a Fidesz. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában érdemes áttekinteni a Liget-projekt ügyét, ha Budapest új vezetésének bármi felvetése van - nyilatkozta Fürjes Balázs Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár a Magyar Nemzetnek. Az ENSZ által megfogalmazott fenntartható fejlődési célok víz nélkül teljesíthetetlenek, a víz központi kérdéssé vált - hangsúlyozta Áder János köztársasági elnök a Kossuth Rádióban. Áder János október 20-30. között Japánba, Laoszba és Kambodzsába látogat. A magyar államfő Japánban részt vesz Naruhito császár trónra lépési ünnepségén, valamint japán vízügyi beruházásokat is felkeres. Új alapokra helyeződhet Magyarország és a Nemzetközi Valutaalap kapcsolata a magyar gazdaság fejlődésének köszönhetően - jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter Washingtonban. Százezrek tüntettek az olasz kormány intézkedései ellen Rómában a Liga és más jobboldali pártok közös rendezvényén - Matteo Salvini volt belügyminiszter a baloldali kabinet adó- és menekültpolitikája miatt szólította az embereket az utcára. A Liga vezette olasz jobboldal készen áll a kormányzásra - jelentette ki a Matteo Salvini, a politikai tömörülés vezetője a Rómában tartott kormányellenes nagygyűlésen. Matteo Salvini szerint a baloldal az, amelyik nem állíthatja magáról, hogy köze van az egykori baloldali eszmékhez, hiszen a munkások helyett a bankárok érdekeit képviseli. Matteo Salvini hangsúlyozta: a Soros-erők uralta Európában jól teszi Orbán Viktor, hogy védelmezi országát. Bayer Zsolt kezdeményezésére a római tüntetéssel egy időben a budapesti olasz nagykövetség előtt is demonstrációt tartottak, Matteo Salvini harca a magyarok harca is címmel. Bayer Zsolt a Budapesten megrendezett szimpátiatüntetésen hangsúlyozta: a nemzet, a nemzeti büszkeség, a nemzethez tartozás és a hazaszeretet európai érték. Boris Johnson formálisan kezdeményezte az uniós állam- és kormányfők alkotta Európai Tanácsnak küldött levelében a brit EU-tagság megszűnésének halasztását, egy másik levélben ugyanakkor közölte a testülettel, hogy károsnak tartaná a kérés teljesítését. Támogatásáról biztosította Szerbiát Dmitrij Medvegyev orosz kormányfő belgrádilátogatása alkalmával, amikor azért is köszönetet mondott, hogy az ország nem csatlakozott az Oroszország elleni uniós szankciókhoz. Törökország folytatni fogja a katonai offenzívát abban a percben, ahogy a 120 órás fegyvernyugvás lejár, és ha a kurd terroristák nem vonulnak vissza, Törökország szétzúzza a fejüket - jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török elnök. Irak nyugati részén folytatja a szolgálatot az a csaknem ezer amerikai katona, akiknek észak-szíriai kivonásáról a török offenzíva kezdete előtt döntött Donald Trump amerikai elnök - mondta el Mark Esper amerikai védelmi miniszter. Ismét összecsaptak a rendőrökkel a katalán tüntetők, az egyenruhások könnygázt, vízágyút és gumilövedéket vetettek be – a tiltakozók Katalónia függetlenségéért és a katalán függetlenségi vezetőkre kiszabott büntetések ellen tüntettek. Tárgyalások megkezdésére szólította fel a spanyol központi kormányzatot Quim Torra Katalónia függetlenségpárti elnöke, hogy megfékezzék az erőszakos cselekményeket. A heves bírálatok hatására Donald Trump amerikai elnök Twitteren jelezte: letett róla, hogy floridai golfklubjában rendezze meg a világ gazdaságilag legfejlettebb hét országának jövő évi csúcstalálkozóját. Éjszakai kijárási tilalmat rendeltek el a chilei fővárosban és egyes külvárosaiban a pénteken kezdődött, majd másnap is folytatódó zavargások miatt. Padlásán marihuánát előállító szentesi férfi ellen indított eljárást a rendőrség - közölte a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság. Egy forgalmi sávot részlegesen lezárnak, mert mossák a budapesti Rákóczi hidat - közölte a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Két autó összeütközött a Pest megyei Dunavarsány külterületén, a balesetben az egyik autó sofőrje meghalt, ketten könnyebben megsérültek. A Budapest-Vác-Szob vonalon ma éjfélig, illetve október 25-én este nyolc órától 27-én éjfélig pályakarbantartást végeznek Nagymaros és Szob között, emiatt módosul a vasúti menetrend. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája: FTC-Telekom Waterpolo - CN Marseille (francia) 13:7 Férfi kézilabda Bajnokok Ligája: Telekom Veszprém - Vardar Szkopje (északmacedón) 39:30 Női kézilabda Bajnokok Ligája: FTC-Rail Cargo Hungaria - Podravka Koprivnica (horvát) 37:31 Labdarúgó NB I: Puskás Akadémia FC - Paksi FC 4-2; Mezőkövesd Zsóry FC - MOL Fehérvár FC 0:0; Debreceni VSC - Diósgyőri VTK 2:1; ZTE FC - Budapest Honvéd 0:1; Kaposvári Rákóczi FC - Kisvárda Master Good 0:2 Vég Zsombor és Sipőcz Richárd is bronzérmet szerzett a marrákesi junior cselgáncs-világbajnokságon. A címvédő Ferencváros hazai pályán 1:0-ra legyőzte a városi rivális Újpestet a labdarúgó OTP Bank Liga kilencedik fordulójában.