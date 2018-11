Áder János hivatalos látogatást tesz Litvániában

2018. NOVEMBER 12., HÉTFÕ ÁDER JÁNOS ÁLLAMFÕ KEDDEN KÉTNAPOS HIVATALOS LÁTOGATÁSRA LITVÁNIÁBA UTAZIK. GULYÁS GERGEÉLY: A MIGRÁCIÓ ÜGYE MIATT TÁMADJÁK MAGYARORSZÁGOT, DE A KORMÁNY EBBEN A KÉRDÉSBEN NEM HAJLANDÓ MEGEGYEZNI. ÖT ÉV ALATT 1400 MILLIÁRD FORINT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL FOLYT BE A MAGYARORSZÁGI ÚTHASZNÁLATBÓL KÖZÖLTE BARTAL TAMÁS, A NÚSZ VEZÉRIGAZGATÓJA. CSÖKKEN AZ ÜZEMANYAGOK ÁRA: A BENZIN 7, A GÁZOLAJ 3 FORINTTAL LESZ OLCSÓBB SZERDÁTÓL. MEGKEZDÕDÖTT A NYUGDÍJPRÉMIUMOK UTALÁSA, CSÜTÖRTÖKTÕL A POSTAI KÉZBESÍTÉSEK IS ELKEZDÕDNEK. NÕTT A HAZAI ÉPÍTÕIPAR TELJESÍTMÉNYE SZEPTEMBERBEN, A TERMELÉS CSAKNEM 26%-KAL HALADTA MEG AZ EGY ÉVVEL KORÁBBIT. 32 M FT-ÉRT VÁSÁROLT BUSZT A GÉMESI GYÖRGY VEZETTE ZÖLD HÍD KFT., MIKÖZBEN PÉNZHIÁNYRA HIVATKOZVA FELFÜGGESZTETTE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁST MI. ÖTNAPOS ÜLÉST TART AZ ORSZÁGGYÛLÉS A HÉTEN. ALAPJOGOKÉRT KÖZPONT: JOGELLENES, HOGY AZ EURÓPAI TANÁCS ÜLÉSE MELLETT MEGHALLGATÁST IS TARTANAK A SARGENTINI-JELENTÉSRÕL M1. HUMANITÁRIUS VESZÉLYHELYZET ALAKULHAT KI A BALKÁNON A TÉL KÖZELEDTÉVEL A MIGRÁCIÓKUTATÓ INTÉZET SZERINT. HOLLIK ISTVÁN: A TERRORIZMUST IS FINANSZÍROZHATJÁK A MIGRÁNSOK A NÉVTELEN BANKKÁRTYÁKKAL. A FIDESZ-KDNP VÁLASZT KÖVETEL AZ EU-TÓL ÉS AZ ENSZ-TÕL, HOGY KINEK A PÉNZÉBÕL ÉS MIÉRT FINANSZÍROZZÁK AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓKAT. AZ MSZP ÉS A PÁRBESZÉD KÖZÖS LISTÁT ÁLLÍT A 2019-ES EP-VÁLASZTÁSOKRA. ÚJRA SZABÓ TÍMEÁT ÉS KARÁCSONY GERGELYT VÁLASZTOTTÁK A PÁRBESZÉD TÁRSELNÖKEIVÉ. PÖLÖSKEI GÁBORNÉ: BEVEZETNÉK A KANCELLÁRIA-RENDSZERT A SZAKKÉPZÉSI CENTRUMOKBAN, ÉS ÁTALAKÍTANÁK A SZAKGIMNÁZIUMOKAT INFORÁDIÓ. PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE: NINCS OLYAN KÖRÜLMÉNY, AMI INDOKOLNA EGY ILYEN RADIKÁLIS VÁLTOZTATÁST TANÉV KÖZBEN. DUNA HOUSE: AZ ÉV ELSÕ TÍZ HÓNAPJÁBAN TÖBB MINT 131 EZER INGATLAN-ADÁSVÉTEL TÖRTÉNT. SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST ÍRT AZ EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEKKEL A TERRORIZMUS ELLEN ABU-DZABIBAN. HORST SEEHOFER BEJELENTETTE, HOGY TÁVOZIK A BAJOR CSU ELNÖKI TISZTSÉGÉBÕL, DE BELÜGYMINISZTER MARAD. A BOLGÁR KORMÁNY IS ELUTASÍTOTTA AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁT. TOVÁBBRA SINCS MEGEGYEZÉS A NAGY-BRITANNIA EU-TAGSÁGÁNAK MEGSZÛNÉSÉRÕL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOKON KÖZÖLTE A BREXITÜGYI FÕTÁRGYALÓ. ELSÜLLYEDT EGY MENEDÉKKÉRÕKET SZÁLLÍTÓ CSÓNAK A TÖRÖK PARTOKNÁL, KÉT FELNÕTT ÉS KÉT GYEREK MEGHALT, 6 EMBERT KERESNEK, HÁRMAT KIMENTETTEK. A JOBBOLDALI KLAUS IOHANNIS ÁLLAMFÕ SZERINT A VIORICA DANCILA VEZETTE SZOCIÁLLIBERÁLIS KORMÁNY NINCS KÉSZEN AZ EU-ELNÖKSÉGRE. EGY ÓRA ALATT MINTEGY SZÁZ RAKÉTÁT LÕTTEK KI A GÁZAI ÖVEZETBÕL A KÖRNYEZÕ DÉL-IZRAELI TELEPÜLÉSEKRE AZ IZRAELI HADSEREG HARCI REPÜLÕI VÁLASZKÉNT LÉGICSAPÁSOKAT HAJTOTTAK VÉGRE A PALESZTINOK LAKTA TERÜLET ELLEN. A KANADAI HÍRSZERZÕ SZOLGÁLAT MEGHALLGATTA A HANGFELVÉTELEKET DZSAMÁL HASOGDZSI SZAÚDI KORMÁNYKRITIKUS ÚJSÁGÍRÓ MEGGYILKOLÁSÁRÓL. VLAGYIMIR PUTYIN ÉS DONALD TRUMP A G20-CSOPORT BUENOS AIRES-I CSÚCSTALÁLKOZÓJÁN TÁRGYALNA A RÖVID ÉS KÖZEPES HATÓTÁVOLSÁGÚ RAKÉTÁK LESZERELÉSÉRÕL. 63 EMBERT, KÖZTÜK 36 HÍRSZERZÉSI TISZTSÉGVISELÕT VETTEK ÕRIZETBE ETIÓPIÁBAN KORRUPCIÓS VÁDAKKAL. MÁR 149 HALÁLOS ÁLDOZATA VAN A JEMENI POLGÁRHÁBORÚNAK A HODEIDA KIKÖTÕVÁROSÉRT VÍVOTT HARCOKBAN. LEGKEVESEBB 37 RENDÕR HALT MEG AZ AFGANISZTÁNI FARÁH TARTOMÁNYBAN A TÁLIBOK FEGYVERESEKKEL VÍVOTT HARCOKBAN. HÚSZ DIÁK BENNÉGETT EGY UGANDAI ISKOLÁBAN, AMIT A GYANÚ SZERINT KIRÚGOTT DIÁKOK GYÚJTOTTAK FEL. VÁDAT EMELTEK AUSZTRÁLIÁBAN EGY 50 ÉVES NÕ ELLEN, AKI TÛKET SZÚRT A BOLTOKBAN ELADÁSRA SZÁNT EPREKBE. 31-RE EMELKEDETT A KALIFORNIAI TÛZVÉSZ HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA. VADAT GÁZOLT EGY TEREPJÁRÓ KÕSZEGEN, SOFÕRJE KISZÁLLT, HOGY ELLENÕRIZZE AZ ÁLLAT ÁLLAPOTÁT, AMIKOR EGY MÁSIK AUTÓ HALÁLRA GÁZOLTA. GAZDÁTLAN AUTÓNAK ÜTKÖZÖTT PÉTFÜRDÕ ÉS HAJMÁSKÉR KÖZÖTT EGY VONAT, EZÉRT SZÜNETEL A KÖZLEKEDÉS A KÉT ÁLLOMÁS KÖZÖTT. ENGEDÉLY NÉLKÜL TARTOTT LÕFEGYVERT TALÁLTAK EGY FÉRFI AUTÓJÁBAN SZABOLCSBAN, A FÉRFIT LETARTÓZTATTÁK. KOLUMBIAI DROGMILLIÁRDOK MIATT INDULT PER BUDAPESTEN, 35 EMBERT VÁDOLNAK 18 MILLIÁRD FORINT TISZTÁRA MOSÁSÁVAL. FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT EGY KISBUSZ ÉS EGY AUTÓ ÉRDEN, KÖZBEN ELSODORTAK EGY GYALOGOST, AKI A HELYSZÍNEN MEGHALT. ÁTKELÕ HAJÓJÁRATOK KÖZLEKEDNEK A DUNÁN KARÁCSONYIG A KOSSUTH TÉR-VÁRKERT BAZÁR-PETÕFI TÉR ÚTVONALON. FOKOZOTTAN ELLENÕRZI A VONATJEGYEKET A MÁV-START DUNAKESZI ÉS DUNAKESZI-GYÁRTELEP ÁLLOMÁSOKON NOVEMBERBEN.