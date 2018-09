Abortuszellenesség és zaklatási vádak Kavanaugh ellen

2018. SZEPTEMBER 19., SZERDA A KORMÁNY VÁLASZA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGNAK: MARAD A "STOP SOROS". KÖVÉR LÁSZLÓ: ISMÉT EL AKARJÁK VONNI A JOGOT, HOGY MEGVÉDJÜK HATÁRAINKAT. ÉVEK ÓTA DOLGOZNAK AZON, HOGY BRÜSSZEL HOGYAN TUDNÁ ÁTVENNI A HATÁRÕRIZET JOGÁT - ÍRTA AZ ORIGO. GULYÁS GERGELY: AZ EURÓPAI BÍRÓSÁGNÁL TÁMADJA MEG A KORMÁNY AZ EP DÖNTÉSÉT A SARGENTINI-JELENTÉSRÕL. MAGYARORSZÁG MÉG NEM KAPTA MEG AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL A HATÁRVÉDELMI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ ANYAGI HOZZÁJÁRULÁST MAGYAR IDÕK. HAT MILLIÁRD FORINTÉRT INDÍT ÚJABB PLAKÁTKAMPÁNYT A KORMÁNY A SARGENTINI-JELENTÉS MIATT MAGYAR IDÕK. A HELSINKI BIZOTTSÁG SEGÍTSÉGÉVEL MARADHATOTT MAGYARORSZÁGON A SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL GYANÚSÍTOTT AFGÁN FÉRFI ORIGO. AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGHOZ ÉS AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁHOZ FORDUL A MENEDÉKKÉRÕK SEGÍTÕIT BÖRTÖNNEL FENYEGETÕ ÚJ JOGSZABÁLYOK MIATT A MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG. CSERESNYÉS PÉTER: A KORMÁNY CÉLJA A HAZAI KIS- ÉS KÖZEPES VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA. HÕSÉGRIADÓK NÉLKÜL IS NÕTT A FÕVÁROSI STRANDOK FORGALMA VILÁGGAZDASÁG. FÕTÁV: MEGKEZDÕDÖTT A BUDAPESTI HÕGYÛRÛ KIÉPÍTÉSE. A 2020-AS ÉVRE SZÓLÓ GÁZSZÁLLÍTÁSRÓL IS MEGÁLLAPODOTT VLAGYIMIR PUTYINNAL ORBÁN VIKTOR MOSZKVÁBAN. MAGYARORSZÁGON KERESZTÜL HALADJON A TÖRÖK ÁRAMLAT ELNEVEZÉSÛ GÁZVEZETÉK - KÉRTE ORBÁN VIKTOR AZ OROSZ ELNÖKTÕL. MAGYARORSZÁG OROSZORSZÁG EGYIK KULCSPARTNERE EURÓPÁBAN, A KERESKEDELMI FORGALOM 25%-KAL NÕTT MONDTA VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK. ORBÁN VIKTOR: AZ ENERGETIKÁN KÍVÜL AZ ONKOLÓGIA TERÜLETÉN IS EGYÜTTMÛKÖDÉS LESZ OROSZORSZÁGGAL. SZIJJÁRTÓ PÉTER: NEMZETGAZDASÁGI ÉS NEMZETBIZTONSÁGI ÉRDEKE MAGYARORSZÁGNAK AZ OROSZORSZÁGGAL VALÓ EGYÜTTMÛKÖDÉS. SZABADLÁBRA HELYEZTÉK A NÉMETORSZÁGI CHEMNITZBEN, A TÜNTETÉSEKET KIVÁLTÓ EMBERÖLÉS EGYIK GYANÚSÍTOTTJÁT. ENSZ: A KONFLIKTUS SÚJTOTTA ORSZÁGOKBAN A GYEREKEK HARMADA NEM TUD ISKOLÁBA JÁRNI. A SZÍRIAI LÉGVÉDELEM LÕTTE LE AZ OROSZ HARCI GÉPET A FÖLDKÖZI-TENGER FELETT, DE IZRAEL A FELELÕS ÉRTE KÖZÖLTE AZ OROSZ VÉDELMI TÁRCA. KÖZÖS NYILATKOZATOT ÍRT ALÁ A DÉL-KOREAI ELNÖK ÉS AZ ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ. MUN DZSE IN: ÉSZAK-KOREA AZ ATOMFEGYVER-MENTESÍTÉS IRÁNYÁBA MUTATÓ KONKRÉT LÉPÉSEKBE EGYEZETT BELE. PHENJAN LESZERELI A JONGBJONI ATOMLÉTESÍTMÉNYT ÉS A SZOHE RAKÉTAKÍSÉRLETI TELEPET, HA WASHINGTON IS TELJESÍTI ÍGÉRETEIT. KÉT PALESZTINT ÖLTEK MEG A GÁZAI ÖVEZETBEN, EGY KÉSES TÁMADÓVAL PEDIG JERUZSÁLEMBEN VÉGZETT A RENDÕRSÉG. TÖBB RAB IS MEGHALT EGY BRAZIL BÖRTÖNBÕL TÖRTÉNT TÖMEGES SZÖKÉSI KÍSÉRLETBEN. VÁDAT EMELTEK ARGENTÍNÁBAN A KORRUPCIÓVAL GYANÚSÍTOTT CHRISTINA KIRCHNER VOLT ÁLLAMFÕ ELLEN. MÁVINFORM: HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT A TOKAJ INTERCITY ASZÓD ÉS GÖDÖLLÕ KÖZÖTT. SÚLYOS TESTI SÉRTÉS ÉS GARÁZDASÁG MIATT KÉT ÉV LETÖLTENDÕ BÖRTÖNRE ÍTÉLTÉK A TOMCAT NÉVEN ELHÍRESÜLT POLGÁR TAMÁST HIRADO.HU. SOMOGY MEGYEI FÕÜGYÉSZSÉG: FELFÜGGESZTETT BÖRTÖNT KAPOTT EGY DOMBÓVÁRI FÉRFI ILLEGÁLIS FEGYVERTARTÁSÉRT. CSALÁSSAL GYANÚSÍTJÁK A CSENGERI ÖRÖKÖSNÕT, AKI MINTEGY 360 MILLIÓ FT KÖLCSÖNT VETT FEL, HOGY HOZZÁJUSSON ÖRÖKSÉGÉHEZ 24.HU. HAT ÉV FEGYHÁZBÜNTETÉSRE ÍTÉLTEK EGY PÉCSI FÉRFIT, AKI 2014 MÁRCIUSA ÉS SZEPTEMBERE KÖZÖTT TÖBB KISKORÚ FIÚT IS MOLESZTÁLT. ÖT ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉST KAPOTT EGY SZEGEDI FÉRFI, AKI 2015-BEN ITTASAN ÉS KÁBÍTÓSZER HATÁSA ALATT HALÁLOS BALESETET OKOZOTT. CSÖKKENT AZ ÜZEMANYAGOK ÁRA: A BENZIN 2, A GÁZOLAJ 3 FORINTTAL LETT OLCSÓBB.