Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 02. Csütörtök Petra napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

A Zöldek és a Patrióták kezdeményeztek eljárást Ursula von der Leyen ellen + videó

2025. október 02., csütörtök 15:00 | HírTV

A fejleményről Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője adott rövid tájékoztatást.

  • A Zöldek és a Patrióták kezdeményeztek eljárást Ursula von der Leyen ellen + videó

Dömötör Csaba: "Kezdjük azzal, hogy Ursula von der Leyen tovább erőlteti a háborús politikát. Európa összességében már így is elköltött 70 ezer milliárd eurónak megfelelő összeget a háborúra és további olajat akarnak önteni a háborús tűzre; például ezekben a napokban bejelentették, hogy újabb 4 milliárd eurós hitelt nyújtanának Ukrajnának, alapvetően fegyvervásárlási célból. A szankciókkal egekbe tolták az energiaárakat, ez a családoknak rekorinflációt hozott, a vállalkozásoknak pedig óriási versenyképességi hátrányt, nem véletlen, hogy Németországban is az ipar leépüléséről beszélnek."

További híreink

Életveszély a fűtési szezonban - ezeket a hibákat ne kövessük el!

Elfogadhatatlan döntés Strasbourgban: az Európa Tanács elutasította az új magyar bírói jelölteket

Első felesége után 41 évvel a másodikat is kivégezte

Orbán Viktor: Koppenhága, második nap – a helyzet súlyos

A 7 legfinomabb muffin, amit neked is el kell készítened

Vályi Pityu, aki olyan sokra vitte...

Nincs jól Robert Fico, az EU-csúcsra sem utazott el

Kiderült, hol és mikor nyit az első magyar Popeyes, a rántott csirkés gyorsétterem

Ruszin-Szendi Romulusz fenyegetőzésbe kezdett, kiakadt Magyar Péter bejegyzése után + videó

További híreink

Ezzel a lépésével Trump akár el is döntheti a háború kimenetelét

Szlovákia, Románia, NAV-végrehajtás: A Tisza Párt netceleb Vályi István trükközése a cégekkel

Ez a döbbenetes tárgy volt Kaszás Nikolett holtteste mellett – Itt a lány halálának a brutális titka

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Szlovákia, Románia, NAV-végrehajtás: A Tisza Párt netceleb Vályi István trükközése a cégekkel
2
Merkel történelmi tévedése: így tette tönkre Németországot az illegális bevándorlás
3
Ruszin-Szendi Romulusz nagy bajban: fegyverbotrányból bűncselekmény-gyanú lehet
4
Megállapodás nélkül távoztak vacsorára: Patthelyzet az informális koppenhágai EU-csúcson – Mi a tét? + videó
5
Helikopterről szúrták ki az illegális tevékenységet
6
Orbán Viktor: Minden erőfeszítésünkre szükség lesz, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból + videó
7
A világ kevesebb lett – Elhunyt Jane Goodall
8
Tanúként akarja kihallgatni az ügyészség az Együtt volt politikusát a Szőlő utcai javítóintézet ügyében + videó
9
Fegyver és rettegés: újabb pofon Magyar Péternek? A magyarok kétharmada félelemmel néz a politikusok fegyverviselésére + videó
10
Új korszak kezdődött az orvosi beutalók világában + videó

Legfrissebb híreink

Lebukott a baloldali álhírgyár: kémtoll, titokzatos szír repülő, internetblokkoló után a MOK – Takács Péter 2 újabb vádat is rögtön cáfolt

Lebukott a baloldali álhírgyár: kémtoll, titokzatos szír repülő, internetblokkoló után a MOK – Takács Péter 2 újabb vádat is rögtön cáfolt

A botrányos álhírek új csúcsa! Amikor azt hitted, már mindent láttál (kémtoll, szír diktátor, zebrák), jött a Magyar Orvosi Kamara (MOK), és tényként közölt egy durva hazugságot! Takács Péter egészségügyi államtitkár azonnal lebuktatta a MOK vezetését, és egyenesen Magyar Péter Tisza Pártjának propagandáját emlegette. A tények egyértelműek: a baloldali álhírgyár nem kímél senkit, még a háziorvosok megbecsülését sem, csak hogy politikai hergelést és káoszt okozzon. Itt a teljes cáfolat, ami egyértelműen mutatja: ki hazudik ebben a történetben!

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!