Dömötör Csaba: "Kezdjük azzal, hogy Ursula von der Leyen tovább erőlteti a háborús politikát. Európa összességében már így is elköltött 70 ezer milliárd eurónak megfelelő összeget a háborúra és további olajat akarnak önteni a háborús tűzre; például ezekben a napokban bejelentették, hogy újabb 4 milliárd eurós hitelt nyújtanának Ukrajnának, alapvetően fegyvervásárlási célból. A szankciókkal egekbe tolták az energiaárakat, ez a családoknak rekorinflációt hozott, a vállalkozásoknak pedig óriási versenyképességi hátrányt, nem véletlen, hogy Németországban is az ipar leépüléséről beszélnek."
Külföld
A Zöldek és a Patrióták kezdeményeztek eljárást Ursula von der Leyen ellen + videó
2025. október 02., csütörtök 15:00 | HírTV