A wisconsini La Crosse-ban beszélt a Dondald Trump a magyar miniszterelnökről

Donald Trump volt amerikai elnök, jelenlegi republikánus elnökjelölt több, korábbi demokrata kulcspolitikus támogatását is elnyerte, így Tulsi Gabbard veterán katonáét, aki kongresszusi képviselő majd elnökjelölt-aspiráns is volt, '16-ban Bernie Sanders, '20-ban Joe Biden kampányát segítette, most pedig Trump kampányfőnök-helyetteseként a wisconsini La Crosse-ban tartott városházi rendezvényen faggatta az elnökjelöltet arról, milyen tervei vannak többek között abortusztémában.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.