Ismét lövések dördültek Németországban: szombat délután a hesseni Giessen központjában, a piactéren történt lövöldözés, amelyben többen megsebesültek. Az elkövető szökésben van. Az eset újabb fájdalmas emlékeztető a nyugat-európai közbiztonság drámai romlására és a brüsszeli politika katasztrofális következményeire.

Délutáni rémálom: lövöldözés egy békésnek tűnő német kisváros piacán

A helyi rendőrség közlése szerint a lövöldözés délután három óra körül történt Giessen szívében, a piactéren, ahol ilyenkor családok, vásárlók és turisták szoktak sétálni. A lövések pánikot okoztak, többen megsebesültek. Az elkövető elmenekült a helyszínről, és a hatóságok nagy erőkkel keresik. Bár a rendőrség szerint a lakosság már nincs veszélyben, a hír ismét rávilágít arra a szomorú tényre, hogy a béke és a biztonság már a múlté Nyugat-Európa számos településén.

A brüsszeli politika véres valósága

Bár az elkövető indítékairól és származásáról egyelőre nincsenek információk, a giessenihez hasonló erőszakos cselekmények egyre gyakoribbak azokban az országokban, amelyek a felelőtlen brüsszeli migrációs politikát követték. A kontrollálatlan bevándorlás párhuzamos társadalmakat, no-go zónákat és a szervezett bűnözés megerősödését hozta magával. A korábban békés városok mára a bandaháborúk, a késelések és a lövöldözések színtereivé váltak. A giesseni eset egy újabb tragikus bizonyíték arra, hogy a brüsszeli elit elhibázott politikájának árát a hétköznapi európai emberek fizetik meg a saját bőrükön és a biztonságukkal.

A magyar modell a biztonság záloga

Ez a hír ismételten igazolja a magyar kormány következetes, a józan észre alapuló politikájának helyességét. Míg Nyugat-Európa a saját maga által importált káosszal küzd, Magyarország a határvédelemnek és a migrációs paktum elutasításának köszönhetően a béke szigete maradt. A kormány álláspontja világos: meg kell védeni a magyar embereket, és nem szabad engedni, hogy Brüsszel a mi városainkat is a bizonytalanság és a félelem színtereivé tegye.