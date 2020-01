A WHO nemzetközi vészhelyzetet hirdetett a kínai koronavírus okozta járvány miatt

Védelmébe vette Gyurcsány Ferenc DK-elnök a kereszténygyűlölő kijelentései miatt botrányba keveredett Niedermüller Pétert. Gyurcsány szerint csak félreértették a Demokratikus Koalíció alelnökének kijelentését. A DK-s Niedermüller Péter VII. kerületi polgármester rasszista és keresztényellenes kijelentései miatt tüntetést tartottak az Erzsébetvárosban. A demonstrálók az ellenzéki politikus azon kijelentése ellen tiltakoztak, amelyben „rettenetes képződménynek” nevezte a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiakat és nőket. Több ezren tüntettek a gyűlölet és a kirekesztés ellen Erzsébetvárosban. A demonstráción többek között Bayer Zsolt publicista is felszólalt, aki azt mondta: ma Európában a nemzeti, keresztény értékek helyett, a Niedermüller Pétereket emelik piedesztálra. Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója a demonstráción úgy fogalmazott: Niedermüller Péter mondatai azt bizonyítják, hogy „a keresztény szabadság elvesztése csupán egy kormányváltásnyira van tőlünk”. A Magyar Református Presbiteri Szövetség 15 ezer magyarországi - és 30 ezer Kárpát-medencei - presbiter férfi és nő nevében tiltakozott Niedermüller Péter „megbélyegző, kirekesztő, gyűlöletkeltő, keresztyéneket gyalázó” kijelentése ellen. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a DK-nak el kellene köszönnie Niedmüller Pétertől. Saját pártjának tagjai sértegették a jobbikos Varga-Damm Andreát a hétvégi tisztújító kongresszuson - erről maga a képviselőnő számolt be facebook posztjában. Varga-Damm többször is kritizálta a Jobbik vezetését, és most sem volt jó véleménnyel a Gyurcsányhoz közeledő új elnökről, Jakab Péterről. Terrortámadás történt Röszkén - jelentette ki Földi László biztonságpolitikai szakértő a Hír Tv Heti terror című műsorában. A kormány döntése értelmében megduplázták a déli határt védő katonák számát - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Egy hónap alatt több mint 3000 alkalommal próbáltak áttörni a magyar határon – mondta Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A migrációs nyomás fokozódik, százezer migráns van a balkáni útvonalon - mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Járóka Lívia szerint Magyarország sokat tett a romák és a szegények társadalmi integrációjáért - mondta az EP-alelnök a Magyar Nemzetnek adott interjúban. Járóka Lívia kiemelte: nem kellenek olyan hangadók, akik azért utaznak Gyöngyöspatára, hogy ott látványosan elsírják magukat, és ugyanezen civil szervezetek a baloldali kormányok idején egy szót sem szóltak. Magyar György ügyvédi irodájának félmilliárd forintot fizettek ki a bűnözők kártérítési pere után - írja az Origo. Az internetes lap szerint az iroda 544 millió forintot perelt vissza az államtól és több mint 400 ilyen ügyet intézett. Két Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen tartanak időközi önkormányzati választást vasárnap: Hejőszalontán és Hidvégardón is polgármestert választanak. A Modern városok program részeként csaknem egymilliárd forintból fejlesztik a városi sportcsarnokot Békéscsabán. Francia segítséggel hozhatják haza a Vuhanban rekedt magyarokat, az őket szállító repülőgép péntek hajnalban indulhat a kínai városba – mondta Menczer Tamás államtitkár. Az eddigi adatok szerint nincs Magyarországon koronavírussal fertőzött beteg, a védekezéshez szükséges minden eszköz rendelkezésre áll és a tisztifőorvos akciótervet készít - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A gyakori kézmosás és a higiénés szabályok betartása pillanatnyilag az egyetlen védekezési mód a koronavírussal szemben - közölte a Semmelweis Egyetem. Kínában 7783-ra nőtt a koronavírustól fertőzött betegek száma - közülük 1239 állapota válságos. A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság közlése szerint eddig 170-en hunytak el kórban. Kína csaknem négymilliárd dollárnyi jüant (1200 milliárd forint) különít el a járvány elleni kiadásokra - jelentette be a kínai pénzügyminisztérium. Elrendelte Oroszország távol-keleti határainak lezárását a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök. Letartóztattak Kazahsztánban két mentőautósofőrt, mert álhíreket terjesztettek a koronavírusról - közölték kazah hatósági források. Számos Kínában működő nemzetközi nagyvállalat vezetett be óvintézkedéseket az új koronavírus járvány terjedésének visszaszorítása érdekében. A Kínai Labdarúgó Szövetség a koronavírus terjedése miatt minden hazai rendezésű válogatott mérkőzést elhalasztott idén. Bizalmatlansági indítványt terjesztett be a bukaresti jobbközép kormány ellen az ellenzéki Szociáldemokrata Párt és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, hogy a kabinet megbuktatásával megakadályozza a kétfordulós polgármester-választás bevezetését. Az európai uniós tagállamok kormányainak képviselőiből álló Tanács végérvényesen elfogadta a Nagy-Britannia uniós tagságának megszűnéséről rendelkező megállapodást. Az athéni kormány úszó műanyag akadályokat telepítene a görög szigetek köré, hogy visszatartsa az átkeléstől a migránsokat - mondta el Níkosz Panagiotopulosz görög védelmi miniszter a Skai Tv-nek. Páncélozott csapatszállító járműveket szállítottak török hajókísérettel Líbiába, ami sérti az ENSZ-fegyverembargó előírásait - közölték francia katonai források. Tíz civil vesztette életét egy orosz légicsapás során a szíriai Idlíb tartományban található Aríha városában - közölte az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja. Az iraki hadsereg újra elindítja a hadműveleteket az Iszlám Állam terrorszervezet ellen - jelentették be Bagdadban. Az ukrán főügyész szerint Irán nem eléggé együttműködő a Teheránnál lelőtt ukrán utasszállító repülőgép katasztrófájának kivizsgálásában. Az orosz büntetés-végrehajtási hatóságok elengedték a börtönből a Vlagyimir Putyin államfő által kegyelemben részesített izraeli nőt, Naamar Iszakárt, akit kábítószer-csempészés vádjával 7,5 év börtönre ítéltek. Körözést adott ki a japán ügyészség egy volt amerikai kommandós és két másik ember ellen azzal a gyanúval, hogy kicsempészték Japánból a Nissan autóipari konszern sikkasztással vádolt egykori vezérigazgatóját, Carlos Ghosnt. Egy hete felhőszakadások, pusztító áradások, földcsuszamlások sújtják Brazília Minas Gerais tagállamát - már 62 ember halálát okozták a viharok és következményeik. Egy év letöltendő börtönbüntetéssel sújtotta első fokon a Szegedi Járásbíróság azt a négy férfit, aki kedden hajnalban egy nagyobb csoport tagjaként Röszkénél, a közúti határátkelőhely kerítésén át, illegálisan jutott be Magyarország területére. Segítségnyújtás elmulasztásának vétsége miatt elrendelte a bíróság a Hableánnyal ütköző Viking Sigyn szállodahajó mögött haladó Viking Idun hajó kapitányának bűnügyi felügyeletét - közölte a Fővárosi Főügyészség. Több mint ötven fiktív céget mozgató fővárosi számlagyárat számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A bűnszervezet mintegy négymilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek. Életét vesztette egy tizenkét éves fiú, amikor az őt szállító személyautó balesetet szenvedett Kaposvár külterületén. Árokba csúszott egy menterend szerint közlekedő autóbusz Géderlakon - tizenketten megsérültek. Az Árpád híd metróállomás neve szombattól Göncz Árpád városközpont lesz - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Látogatási tilalmat rendeltek el több Jász-Nagykun-Szolnok megyei kórházban az influenzaszerű megbetegedések számának növekedése miatt. A magyar futsalválogatott 3:0-ra legyőzte a török csapatot a litvániai Jonavában zajló Európa-bajnoki selejtezőtornán. Férfi kézilabda NB I: Grundfos Tatabánya KC - Eger SZSE 36:29 A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége 25 főben maximálta az élvonalbeli csapatok keretet a 2020-2021-es idénytől. Madarász Dóra is meghívást kapott a jövő hétvégén sorra kerülő asztalitenisz Európa Top 16-bajnokságra, a svájci Montreux-be.