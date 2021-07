A visegrádi országok, köztük hazánk is kiköveteli magának a tiszteletet

Öt és fél millió beoltott után megszűnik a kötelező maszkviselés, és újabb korlátozásokat is feloldanak - közölte a kormany.hu portál. Két és félszer gyorsabban terjed a delta-variáns, mint az eredeti vuhani koronavírus - mondta Boldogkői Zsolt biológus professzor Magyarország élőben extra című műsorunkban. Hollik István, a kormánypártok kommunikációs igazgatója szerint a baloldal támadja a családi adó-visszatérítés tervét, ezért fontos, hogy minél több magyar ember mondja el a véleményét erről a kérdésről a nemzeti konzultációban. Nem hívta össze a Fővárosi Közgyűlés ülését Karácsony Gergely. A kormánypártok fővárosi frakciója szerint a főpolgármester ezzel elárulta azokat a fővárosiakat, akiknek a kampányban még részvételiséget és átláthatóságot ígért. „Nem az ellen lép fel az ügyészség, aki a kispesti vagyonkezelő vezetőjeként titokban vásárol magának spanyol luxusvillát, hanem az ellen a momentumos ellen, aki ezt leleplezi” – írja közösségi oldalán Fekete-Győr András, a Momentum elnöke. A józsefvárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője szerint Pikó András kerületi polgármester nem demokrata politikus, nem hajlandó elszámolni azokkal a döntésekkel, amelyeket egymaga hozott meg a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet alatt. A legnehezebb, járványidőszakban is nőttek a keresetek Magyarországon - mondta Bodó Sándor államtitkár. Mától 100 százalékra emelkedik a CSED összege. A korábbi 70 százalék helyett mostantól a teljes bruttó fizetést folyósítani fogják. A visegrádi csoport ma a legerősebb szövetség az Európai Unióban, nemcsak politikailag, hanem egyre inkább gazdaságilag is - jelentette ki Menczer Tamás államtitkár. Magyarország ma átvette a visegrádi csoport soros elnökségét Lengyelországtól. A V4 magyar elnöksége azért dolgozik majd, hogy a megváltozott helyzetben a visegrádi országok a világgazdasági változások nyertesei közé tartozzanak - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a lengyelországi Katowicében. A magyar és a lengyel miniszterelnök megkoszorúzta a sziléziai Katowicében a második világháború idején Magyarországon lengyel menekülteket segítő és zsidómentő idősebb Antall József és Henryk Slawik emlékművét. Orbán Viktor miniszterelnök szerda este Varsóban megbeszélést folytatott Jarosław Kaczyńskivel, a lengyel Jog és Igazságosság párt elnökével, Lengyelország miniszterelnök-helyettesével. A hatalmon lévő spanyol szocialisták soha nem fogják elfogadni a katalán önrendelkezési népszavazást - jelentette ki Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök. 182,1 millió ember fertőződött meg koronavírussal világszerte, a halálos áldozatok száma 3,9 millió. Ukrajnában az elmúlt napokban tapasztalt fokozatos lassulás után kismértékben ismét felgyorsult a koronavírus-járvány terjedése, több mint hatszáz új beteget és negyven halálos áldozatot jegyeztek fel. Oroszországban egy nap alatt 669-en haltak meg a Covid-19 következtében a hivatalos adatok szerint, ez a legmagasabb napi veszteségszám a járvány kezdete óta. Ausztria július elsejétől megszünteti a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások túlnyomó többségét - jelentette be Sebastian Kurz kancellár. Franciaországban feloldották a koronavírus miatti utolsó járványügyi korlátozásokat, amelyek a nyilvános helyek beltéri kihasználtságára vonatkoztak. Egyre gyorsabban terjed a koronavírus-járvány negyedik, indiai eredetű, delta nevű variánsa, de továbbra is alig vannak súlyos betegek Izraelben - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. Aggasztó, hogy a nyugati országok megkezdték Ukrajna területének katonai birtokbavételét - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. Megszavazta az amerikai képviselőház a korábbi rabszolgatartó tábornokok és vezetők szobrainak eltávolítását a Kapitólium épületéből. A törvényt az amerikai demokrata párt adta be miután a Fekete Életek Számítanak Mozgalom tavalyi zavargásokba torkolló tüntetésein célponttá váltak a konföderációs szobrok. A demokrata többségű amerikai képviselőház megszavazta a Capitolium január 6-i ostromát kivizsgáló különbizottság felállítását. Öt év börtönre ítéltek Norvégiában egy szíriai tinédzsert, mivel merényletet akart elkövetni. Az ENSZ nemzetközi törvényszéki mechanizmusának bírái 12 év börtönbüntetésre ítélték Jovica Stanisic és Franko Simatovic volt szerb titkosszolgálati vezetőket a délszláv válság idején elkövetett háborús bűneikért. Készültségbe helyezték a bevándorlási hatóságokat a pakisztáni repülőtereken, mert ezer darab schengeni vízummatricát loptak el Olaszország iszlámábádi nagykövetségéről. Tovább nőtt a halálos áldozatok száma a rendkívüli hőség miatt az Egyesült Államok északnyugati részén és az ezzel szomszédos kanadai területen. Nyolcvannyolc éves korában meghalt Donald Rumsfeld volt amerikai védelmi miniszter, az iraki háború egyik vezéralakja. Feltehetően villámcsapás miatt gyulladt ki szerda este Kőszegen egy használaton kívüli hotelépület tetőszerkezete - közölte a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. A Dunában a kijelölt területeken kívül tilos fürdeni - figyelmeztetett a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A gyógyszertárak többsége ma zárva tart a Semmelweis-nap miatt, a legtöbb településen kizárólag a 0-24 órában nyitva lévő, az ünnepnapokon is üzemelő, valamint az ügyeletes vagy készenlétet tartó patikák lesznek nyitva. Életbe lépett az új uniós áfaszabályozás, amely alapján megszűnik az Európai Unión kívülről rendelt, 22 eurónál kisebb értékű termékek áfamentessége, és a posta a kisebb értékű küldeményeket is köteles vámkezelni - közölte a Magyar Posta Zrt. Fucsovics Márton bejutott a harmadik fordulóba a wimbledoni tenisztornán, miután legyőzte a cseh Jiri Veselyt. A Ferencváros labdarúgócsapata felkészülési mérkőzésen 1:0-ra legyőzte a szlovákiai DAC együttesét. A címvédő Tampa Bay Lightning 3:1-re legyőzte a vendég Montreal Canadienst az észak-amerikai profi jégkorongliga Stanley Kupa-döntőjének második mérkőzésén, így az egyik csapat negyedik sikeréig tartó párharcban 2:0-ra vezet.