Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 09. Csütörtök Dénes napja
Jelenleg a TV-ben:

Háttérkép

Következik:

Monitor 23:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

A világot megrengető terrortámadást sikerült meghíusítani Belgiumban

2025. október 09., csütörtök 22:17 | MTI
Belgium rendőrség terrorveszély

Belga politikusok ellen merényletet tervező fiatalokat állítottak elő Antwerpenben csütörtökön - jelentette be Ann Fransen szövetségi ügyész.

  • A világot megrengető terrortámadást sikerült meghíusítani Belgiumban

Az antwerpeni Szövetségi Bűnügyi Rendőrség (PJF) csütörtökön négy házkutatást hajtott végre, az átkutatott lakások egyike alig néhány száz méterre van Bart De Wever belga miniszterelnök otthonától.

A házkutatások során három fiatalt előállítottak, akiket politikusok ellen tervezett terrortámadási kísérlettel és terrorista csoport tevékenységében való részvétellel gyanúsítanak

- idézte a közlést a La Libre Belgique című, francia nyelvű belga napilap.

A belga rendőrség speciális egységei, valamint a belga hadsereg aknamentesítő szolgálata (Sedee) a házkutatás során

egy félkész robbanószerkezetet, egy fémgolyókkal teli táskát, valamint az egyik gyanúsított otthonában egy

- feltételezhetően a szerkezet előállításához használt - 3D-s nyomtatót talált.

"Gyaníthatjuk, hogy ez utóbbit a támadás elkövetéséhez szükséges alkatrészek gyártására használták. A szövetségi ügyészség ebben a szakaszban úgy gondolja, hogy drón készítéséről van szó robbanótöltet szállításának céljából" - fogalmazott Ann Fransen.

Az antwerpeni, 2001-ben, 2002-ben, 2007-ben született fiatalok közül kettőt kihallgattak, egyiküket a nap folyamán szabadlábra helyezték. A másik két gyanúsított sorsáról a pénteki meghallgatás keretében döntenek

- tájékoztatott az ügyész.

Hangsúlyozta: az eset azt mutatja, hogy az ügyészségnek, a rendőrségnek és a hírszerző szolgálatoknak mindig ébernek kell maradniuk. Hozzátette: ezért fontos, hogy a rendőrség és az igazságszolgáltatás mindig elegendő kapacitással rendelkezzen a biztonság szavatolásához.

Az ügyész közölte, 2025 folyamán ez idáig már több mint 80 nyomozás indult az ügyészség terrorizmussal foglalkozó részlegén. Ez meghaladja a 2024-ben regisztrált összes eset - tette hozzá.

A napilap emlékeztetett: Belgiumban a terrorfenyegetettség szintje a négyfokozatú skálán a hármas szinten van, ami komoly fenyegetést jelent. Gert Vercauteren, a terrorfenyegetéseket elemző belga központ (OCAM) igazgatója azt mondta, túl korai lenne a mutatót lefelé módosítani.

A napilap felidézte, hogy

Bart De Wever ellen már korábban is terveztek támadásokat. Legutóbb, 2023. március 27-én többeket is előállítottak az Antwerpenben, Molenbeekben és Eupenben egyidejűleg tartott házkutatásokat követően.

A gyanúsítottak több hónapig megfigyelés alatt álltak, miután bizonyítást nyert, hogy

a csoport egyik tagja az Iszlám Állam nevű terrorszervezet propagandáját terjesztette a közösségi hálózatokon.

Az érintett egy kiképzésről készített videót is közzétett, amelyben az Iszlám Állam harcosaként mutatta be magát, majd kifejezte szándékát, mely szerint meg kívánja támadni a flamand politikust. Majd bejelentette: kész mártírként meghalni.

Az illetőt hat év börtönbüntetésre és 16 ezer eurós pénzbírság megfizetésére ítélték, négy bűntársát pedig három évtől 55 hónapig terjedő szabadságvesztésre.

A Le Soir című, francia nyelvű belga napilap az internetes oldalán Annelies Verlinden belga igazságügyi minisztert idézte, aki azt mondta:

a támadást a szövetségi ügyészség és a szövetségi rendőrség különböző egységeinek gyors és hatékony beavatkozásának köszönhetően meghiúsíthatták.

A fenyegetés az ő közlése szerint is valószínűleg közhivatalt betöltő személyekre irányult.

Tavaly 101 ember részesült személyi védelemben Belgiumban, miután feladataik ellátása során fenyegetéseket kaptak. Politikusok, bírák, rendőrök, börtönőrök - tájékoztatott a belga igazságügyi tárca vezetője.

Théo Francken honvédelmi miniszter a napilapnak nyilatkozva közölte: a drónok nagy problémát jelentenek a közbiztonság szempontjából, ahogy az iszlamizmus is.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)

További híreink

Forradalmi áttörés a rák ellen: ez lehet a gyógyítás jövője

Az Antifa magyar áldozata demonstrációra készül az Európai Parlamentben + videó

Adele befejezi az éneklést: új szakmát választott

Orbán Viktor hamarosan interjút ad, nálunk élőben követheti + videó

Andoidos vagy? Ezt állítsd át azonnal a telefonodon, különben...

Megkapta a magáét a dezertőr, a frakcióvezető nem kegyelmezett neki

Andrej Babis kemény üzenetet küldött Ukrajnának

Gyászol a futballvilág: meghalt a legendás edző

Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért

További híreink

Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért

Újranyitott akta: fordulat állhat be egy 16 éve brutális kegyetlenséggel meggyilkolt magyar lány ügyében

Új központot kap Zugló: megnyílik a Zenit Corso

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Új központot kap Zugló: megnyílik a Zenit Corso
2
Andrej Babis kemény üzenetet küldött Ukrajnának
3
Riasztás – Kaszás Nikolett halála – a rejtély nyomában járt stábunk + videó
4
Összetört a híres mentőorvos, könnyeivel kűzködött + videó
5
Az Antifa magyar áldozata demonstrációra készül az Európai Parlamentben + videó
6
Durva pénzeső év végéig – 17 milliárdot oszt szét a kormány + videó
7
Nem a világháborúra – Magyarország és Szlovákia vétójának kulcsfontosságú szerepére mutatott rá Szergej Lavrov
8
Rémisztő – Kaszás Nikolett tragédiája után újabb rejtélyes eltűnés árnyékolja be a Pilist
9
Von der Leyen bukása Európa érdeke – ma szavaz az EP
10
Megható videón, ahogy a mentősök meglepték a nyugdíjas Zacher doktort

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!