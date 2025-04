A világháborús győzelem 80. évfordulójára hirdetett ki a fegyverszünetet az orosz elnök

A pápaválasztó konklávé május 7-én kezdődik - jelentette be Matteo Bruni szentszéki szóvivő.

Brutális mennyiségű pénzt kezdtek önteni a fegyverekbe az európaiak

Bár a fegyverkezési őrület csak most kezdődik, már 2024 is rekordév volt egy jelentés szerint – és az is kiderült, mennyit ér a NATO.