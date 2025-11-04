A világháború előszele: az unióban sorra töltik fel a kaszárnyákat

Megosztás itt:

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

A biztonságpolitikai szakértő, Nógrádi György, korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy nem pusztán helyi háború zajlik Ukrajnában, hanem a háttérben olyan erők dolgoznak, amelyek egy globális konfrontáció felé mozdíthatnak el bennünket. A háborúpárti elit tovább akarja folytatni az orosz–ukrán háborút, mert a saját érdekeiket tartják szem előtt. Az Európai Néppárt uniós parlamenti pártcsalád valenciai kongresszusa kapcsán a szakértő megjegyezte, hogy Ukrajna gyors uniós csatlakozását támogatják, ugyanakkor arra nem gondolnak, hogy Ukrajna integrációja teljesen szétverné az Európai Uniót.

Sorra hozzák létre a hadiipari üzemeket Ukrajnában. Aki pedig hadiipari üzemet hoz létre, az hosszú távú eladással számol, nem pedig fegyverszünettel és békével. Ez egy teljesen más logika, mint amit a valóságban Trump, a Vatikán vagy a magyar vezetés eddig hirdetett – mondta Nógrádi.

A háborúpárti logikát erősíti az is, hogy az Ukrajnában megfigyelhető folyamatok mellett a Európa is háborús lázban ég. Orbán Balázs közösségi oldalán arról írt, hogy „egyre több uniós országban vezetik vissza a sorkatonaságot megtelnek a kaszárnyák, a fiatalokat pedig ismét katonai szolgálatra kötelezik. Ez nem a béke felé vezető út – épp ellenkezőleg. Ez a háborúpárti politika része, amit Brüsszel évek óta tudatosan épít: a fegyverszállítások, a szankciós kényszerpálya és a békepártiakra nehezedő politikai nyomásgyakorlás olyan spirált indított el, amely mára oda vezetett, hogy az európai országok sorra vezetik be a katonai sorkötelezettséget. Háborúra készítik a saját országaikat” – fogalmazott.

