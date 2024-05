A világ több pontján pusztít az ítéletidő + videó

A világ másik pontján Bangladesben és Indiában a Remal ciklon pusztít. Bár Dakka és Újdelhi is felkészült a szélsőséges időjárásra, sőt komoly intézkedéseket is hozott a lakosság megóvása érdekében, mégis több emberéletét követelt a trópusi vihar.

Your browser does not support the video tag.