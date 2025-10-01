A világ kevesebb lett – Elhunyt Jane Goodall

Megosztás itt:

A Facebookon közzétett közleménye szerint "a Jane Goodall Intézet szerda reggel értesült arról, hogy dr. Jane Goodall, a Brit Birodalom Rendjének (DBE) kitüntetettje, az ENSZ békenagykövete és a Jane Goodall Intézet alapítója természetes halállal elhunyt".

Jane Goodall előadói körúton tartózkodott Kaliforniában.

"Dr Goodall etológusi felfedezései átalakították a tudományt, és a természet világa megóvásának és helyreállításának fáradhatatlan védelmezője volt"

– olvasható a közleményben.

Jane Goodall 1934-ben született Londonban, 1960 kezdett el szabadon élő csimpánzokat tanulmányozni Tanzániában.

1977-ben alapította meg a Jane Goodall Intézetet, amely a fajok védelmezésével és az állatok és a környezet védelmét célzó ifjúsági projektek támogatásával foglalkozik.

Kitörölhetetlen nyomot hagyott

