A világ kevesebb lett – Elhunyt Jane Goodall

2025. október 01., szerda 22:21 | MTI
elhunyt haláleset Jane Goodall

Kilencvenegy éves korában elhunyt Jane Goodall brit főemlőskutató és környezetvédő – közölte szerdán a nevét viselő intézet.

  • A világ kevesebb lett – Elhunyt Jane Goodall

A Facebookon közzétett közleménye szerint "a Jane Goodall Intézet szerda reggel értesült arról, hogy dr. Jane Goodall, a Brit Birodalom Rendjének (DBE) kitüntetettje, az ENSZ békenagykövete és a Jane Goodall Intézet alapítója természetes halállal elhunyt".

Jane Goodall előadói körúton tartózkodott Kaliforniában.

"Dr Goodall etológusi felfedezései átalakították a tudományt, és a természet világa megóvásának és helyreállításának fáradhatatlan védelmezője volt"

– olvasható a közleményben.

Jane Goodall 1934-ben született Londonban, 1960 kezdett el szabadon élő csimpánzokat tanulmányozni Tanzániában.

1977-ben alapította meg a Jane Goodall Intézetet, amely a fajok védelmezésével és az állatok és a környezet védelmét célzó ifjúsági projektek támogatásával foglalkozik.

Kitörölhetetlen nyomot hagyott

A Jane Goodall Intézet mély szomorúsággal erősítette meg a héten a szervezet alapítójának, a 91 éves Dr. Jane Goodallnak a halálhírét az Amerikai Egyesült Államokban, kaliforniai előadókörútja során természetes körülmények között. Dr. Goodall élete és munkássága nemcsak a csimpánzok és más fajok, hanem az emberiség és közös környezetünk megértésében is kitörölhetetlen nyomot hagyott. Számtalan emberben ébresztett kíváncsiságot, reményt és együttérzést szerte a világon, és kikövezte az utat sokak számára - különösen azoknak a fiataloknak, akik a jövő reménységét jelentették számára.

