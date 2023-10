A világ figyel - Joe Biden Izrael ellenségeinek üzent

Megosztás itt:

Joe Biden a sajtó előtt adott nyilatkozatban a Hamász fegyveres akcióját "esztelen támadásnak" nevezte, hangsúlyozva, hogy Izraelnek joga van az önvédelemhez. Az elnök megismételte, hogy országa határozottan elítéli az izraeli civilek elleni cselekményt, amelynek szombat esti amerikai beszámolók szerint már több mint 300 izraeli halálos áldozata van - tette közzé az MTI.

Beszámolt arról is, hogy egyeztetett Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel, akit szintén biztosított az Egyesült Államok rendületlen támogatásáról, és leszögezte, hogy "a terrorizmus soha nem igazolható". Hozzátette: továbbra is szoros kapcsolatban marad az izraeli kormányfővel, és többek mellett felkérte Abdullah jordán királyt, hogy vegyen részt a kialakult helyzet körüli egyeztetésekben, valamint az amerikai Kongresszust is arra kérte, tárgyaljon a fejleményekről.

Joe Biden Izrael ellenségeinek címezve szavait arra figyelmeztetett, hogy

"ez nem az a pillanat amikor az Izraellel szemben álló bármely szereplő a helyzetet saját előnyére fordíthatja". A világ figyel."

Lloyd Austin védelmi miniszter a Fehér Házban tartott egyeztetés, valamint izraeli kollégájával folytatott telefonos megbeszélését követően arról beszélt, hogy az Egyesült Államok elkötelezett abban, hogy segítsen Izraelnek megvédeni állampolgárait a válogatás nélküli erőszaktól, és ellássa a önvédelemhez szükséges eszközökkel.

Kiterjesztenék az Ábrahám-egyezményt

Amerikai kormányzati tisztségviselők a történtek fényében elismerték, hogy az ismét nyílttá váló izraeli-palesztin konfliktus akadályozhatja azt az amerikai törekvést, hogy folytatódjon a megbékélési folyamat Izrael és az arab országok között. Az amerikai kormány a Donald Trump elnöksége idején több arab országgal kötött Ábrahám-egyezményt szeretné kiterjeszteni Szaúd-Arábiára és a közel-keleti térség egyéb államaira is.

A Biden-adminisztráció illetékesei azt is közölték, hogy Anthony Blinken külügyminiszter októberre Izraelbe és Szaúd-Arábiába tervezett látogatásának előkészítését egyelőre felfüggesztették.

Ugyanakkor az amerikai kormány arra ösztönzi Egyiptomot, Jordániát, Szaúd-Arábiát és az Egyesült Arab Emirátusokat, hogy próbálja elérni a feszültség oldását, bár tisztségviselők annak a véleménynek adtak hangot, hogy a Hamász támadásának nagyságrendjét és a konfliktus mélységét tekintve ennek jelenleg kevés az esélye.

Nyitókép: AP