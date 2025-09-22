A világ döbbenten figyeli: nőből anya, férfiból apa - A magyar kormány értékkel hódít a modern világban

Megosztás itt:

A magyar családpolitika, ami New Yorkot is meghódította

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy New York-i ENSZ-rendezvényen tartott beszédet, amely hatalmas feltűnést keltett. A magyar miniszter nem a megszokott, progresszív narratívát követte, hanem nyíltan kimondta, hogy a család anyából, apából és gyermekekből áll, ahol az anya nő, az apa pedig férfi. Ezzel az egyértelmű és konzervatív álláspontjával a miniszter nyílt színi tapsot kapott, jelezve, hogy a világ mégiscsak nyitott a hagyományos értékekre.

A család, mint a társadalom alapja

A magyar családvédelmi politika alapját az a meggyőződés adja, hogy a család a társadalom alapsejtje. Ezt az elvet a magyar Alaptörvény is egyértelműen rögzíti, kimondva, hogy a házasság egy férfi és egy nő között köthető. Ez az álláspont a magyar kormány számára nem pusztán jogi, hanem kulturális és erkölcsi kérdés is.

A kormány szerint a férfi és nő természetes egysége az, ami a legbiztonságosabb és legstabilabb környezetet teremti meg a gyermekek felneveléséhez. Az apa és az anya eltérő szerepei kiegészítik egymást, ami elengedhetetlen a gyermek harmonikus fejlődéséhez. Az apa a biztonságot, a határozottságot és a védelmet, míg az anya a gondoskodást, az empátiát és a szeretetet képviseli. Ez az egészséges dinamika a családalapítás alapja, és a kormány célja, hogy minden család számára biztosítsa ezt a lehetőséget.

Családközpontú gazdasági forradalom

A családvédelmi politika nem merül ki az elméleti alapokban. Szijjártó Péter elmondta, hogy Magyarország a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamai között az első helyen áll abban, hogy a bruttó hazai termék (GDP) öt százalékát családtámogatásokra fordítja. A kormány gazdasági stratégiájának sarokköve a családközpontú adórendszer-forradalom, amelynek célja, hogy a gyermekvállalás ne járjon anyagi hátránnyal.

A magyar családvédelmi politika legfontosabb elemei:

Személyi jövedelemadó (szja) mentesség: A négy- vagy többgyermekes anyák egész életükre mentesülnek az szja fizetése alól. Ezt az intézkedést kiterjesztik a háromgyermekes, majd 2026-tól a kétgyermekes anyákra is.

Gyermekgondozási díj (GYED):á A gyermek születésétől számított két és fél évig az anya a korábbi fizetésének hetven százalékát kapja, ha otthon marad gyermeke nevelésére.

Nők 40 program: Minden nő, aki legalább negyven évig dolgozott, életkortól függetlenül nyugdíjba mehet.

Adómentes fizetésrész: Minden gyermek születése után a család egy adómentes fizetésrészt kaphat, amely jövő évtől megduplázódik.

Hitelprogramok: A fiatal párok számára elérhető a Babaváró hitel, a családoknak pedig az új Otthon Start nevű, minden idők legnagyobb lakáshitel-programja nyújt segítséget.

A miniszter szerint Magyarországnak erős nemzetre van szüksége, ami csak erős családokra épülhet. A magyar családpolitika éppen ezt az elvet hirdeti, és a nemzetközi taps is azt mutatja, hogy ez az értékalapú és logikus politika képes áttörni a progresszív ideológiák falát, és megmutatja, hogy a hagyományos családmodell nem elavult, hanem a jövő záloga.

Forrás: MTI

Fotó: Canva