A világ címlapjain szerepel a budapesti amerikai-orosz csúcsértekezlet híre + videó

A budapesti békecsúcs híre azonnal a címlapokra került a nemzetközi sajtóban. A mértékadó lapok mind vezető hírként számoltak be arról, hogy Donald Trump Budapestet ajánlotta az amerikai-orosz csúcs helyszínéül, Vlagyimir Putyin pedig elfogadta a javaslatot. A CNN azt írta, a telefonbeszélgetést Moszkva kezdeményezte, és szokatlanul hosszúra nyúlt, ami jelzi az egyeztetés fontosságát.

A brit Telegraph felhívta a figyelmet arra, hogy a budapesti csúcs magyar diplomáciai sikert, és érzékeny csapást Európa számára, mert az Unió háttérbe szorult az orosz-ukrán háború lezárásának ügyében, és csak mellékszerepet kapott a gázai rendezésben is.