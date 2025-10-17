Keresés

A világ címlapjain szerepel a budapesti amerikai-orosz csúcsértekezlet híre + videó

2025. október 17., péntek 12:05 | HírTV
Budapest sajtóvisszhang békecsúcs

Uralja a világsajtót a hír, hogy az amerikai és az orosz elnök megállapodott a csúcstalálkozójuk helyszínéről. A budapesti békecsúcsot komoly magyar sikerként értékeli a nemzetközi média.

A budapesti békecsúcs híre azonnal a címlapokra került a nemzetközi sajtóban. A mértékadó lapok mind vezető hírként számoltak be arról, hogy Donald Trump Budapestet ajánlotta az amerikai-orosz csúcs helyszínéül, Vlagyimir Putyin pedig elfogadta a javaslatot. A CNN azt írta, a telefonbeszélgetést Moszkva kezdeményezte, és szokatlanul hosszúra nyúlt, ami jelzi az egyeztetés fontosságát.

A brit Telegraph felhívta a figyelmet arra, hogy a budapesti csúcs magyar diplomáciai sikert, és érzékeny csapást Európa számára, mert az Unió háttérbe szorult az orosz-ukrán háború lezárásának ügyében, és csak mellékszerepet kapott a gázai rendezésben is.

Háború Ukrajnában

Putyin azonnal megtette az első lépéseket készülve a budapesti békecsúcsra

Putyin azonnal megtette az első lépéseket készülve a budapesti békecsúcsra

 Az amerikai és az orosz elnök tegnapi telefonbeszélgetésén szóba került a Tomahawk rakéták Ukrajnának történő lehetséges szállítása. Az orosz elnök munkatársa szerint Putyin úgy vélte, a fegyverek nem hoznának fordulatot a csatatéren, de súlyosan károsítanák Moszkva és Washington viszonyát. Közben elkezdődött a budapesti békecsúcs előkészítése Moszkvában – írja a Magyar Nemzet.
