A vidékre legyintenek, de Budapestre figyelnek az ukrán nacionalisták

A Magyar Nemzet beszámolója szerint Szidorenko elmondta, hogy június 9-én európai parlamenti és helyhatósági választások lesznek Magyarországon, ami a kormányzati pozíció szempontjából semmin sem változtat, de hozzáteszi, hogy például a fővárosra érdemes lesz figyelni.

Röviden beszélek róla, hogy később ne kelljen visszatérnem rá.

Budapest fontos számunkra. Azért a főváros, mert ott vannak a tüntetések, ott történhet akár forradalom is. Ott mindenképpen Orbán ellenfele nyer, mert általában (a budapestiek) ukránbarátok, Orbán-ellenesek. De a konzervatív, unalmas, nem túl művelt vidékiek Orbánra szavaznak.

Szidorenko később Magyar Péter elemzésébe kezd, azzal, hogy Magyarnak már a neve is jó, mert magyar, mint a nép, ezért ez vonzó lehet sok választónak.

Felvázolja Magyar Péter kapcsolatát Varga Judittal, elmondja, hogy Varga által fontos pozíciókat töltött be Magyar Péter. Persze jutott idő a beszélgetésben annak is, hogy Magyar családon belüli erőszakos cselekedeteit mosdassák és úgy állítsák be, mintha ez meg sem történt volna. „Próbálták neki felróni, hogy verte a feleségét, hogy egy vadállat, hogy nem szabadna megválasztani.” Kitértek arra is, hogy Magyar maga is korrupt hivatalnok volt:

„Elkezdték azzal vádolni, hogy mindenkit korrupcióval vádol, tehát ő is korrupt hivatalnok kell hogy legyen. És a szavazók azt mondták, hogy talán ő tudja, hogyan kell harcolni a korrupció ellen.”

Felhozták Magyar szemüveges akcióját is: „Még azt is megpróbálták rákenni, hogy női szemüveget hord.” Szidorenko ámuldozva beszélt arról, hogy

szerinte mennyire csodásan kezelte Magyar Péter ezeket a helyzeteket.

Még a Magyar-rajongó ukrán propagandista sem tudta elhazudni Magyar igazi énjét, ám ő erről csodálattal beszél, hogy Magyar Péter sosem alapított pártot, hanem vásárolt magának egyet. Azt is hozzáteszi, hogy a Tisza név jó választás volt marketing szempontból.

És a legfontosabb, hogy magyarul Tiszának hívják. Akárcsak a Tisza folyó. És nem véletlen, de ez tulajdonképpen a magyarok szent folyója. Tehát van egy bizonyos kapcsolat Ukrajnával.