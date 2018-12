A vezetőváltás leállíthatja a Brexit-folyamatot

Bizalmi szavazást kezdeményezett Theresa May miniszterelnök ellen a kormányzó brit Konzervatív Párt alsóházi frakciója. A titkos szavazást szerda este tartják a konzervatív frakció tagjai.

A frakció illetékes bizottságának elnöke, Sir Graham Brady szerda reggel jelentette be, hogy összegyűlt a bizalmi szavazás kiírásához szükséges számú képviselői beadvány.

Bizalmi szavazást kezdeményezett Theresa May miniszterelnök ellen a kormányzó brit Konzervatív Párt alsóházi frakciója. A titkos szavazást szerda este tartják. A Konzervatív Párt szabályzata szerint a miniszterelnök elleni bizalmi szavazáshoz az szükséges, hogy a tory frakció legalább 15 százaléka - a jelenlegi létszám alapján 48 képviselő - csatlakozzon a kezdeményezéshez. A bizalmatlansági indítványt a frakció egyszerű többségének, jelenleg 158 tory képviselőnek kellene támogatnia ahhoz, hogy Theresa May távozzon a párt éléről és így a kormányfői tisztségből is. A brit miniszterelnök a Downing street 10 előtt tett nyilatkozatot.

Ma délután Dublinba kellett volna utazzak, hogy folytassam a munkám, de itt maradok Londonban, hogy a vezetésem ügyében járjak el a parlamenti kollégáimmal. A konzervatív párt vezetésében bekövetkező változás az országunk jövőjét teszi nehézzé és akkor teremt bizonytalanságot, amikor ezt nem engedhetjük meg magunknak. Egy új vezető nem léphetne hivatalba Január 21-e előtt ezért a vezetőválasztás azzal a veszéllyel járna, hogy brexit tárgyalások irányítását az ellenzéki képviselők vennék át a parlamentben. Az új vezetőnek nem lenne ideje újratárgyalni a megállapodást és megteremteni a jogszabályi környezetet a parlamenten keresztül Március 29-éig. Ezért az egyik első intézkedésük az lenne, hogy kiterjesszék vagy visszavonják az 50. cikkelyt, elhalasztva vagy megállítva ezzel a Brexitet, amikor az emberek azt akarják, hogy vigyük azt véghez – nyilatkozta Theresa May.

A konzervatív párt 1922 Bizottság nevű formáció vezetője telefonon tájékoztatta a mininszterelnököt arról, hogy összegyűlt a bizalmatlansági szavazáshoz szükséges számú indítvány. A bizottságot olyan képviselők alkotják, akiknek nincs kormányzati tisztségük.

Nagyon sokszor láttunk helytelen spekulációkat és embereket, akik azt sugallják, hogy küszöb megvan, amikor nem volt. Számolatlan újság fejlécet olvastam a címlapokon, hogy már hosszúideje megvan a szükséges szám, amikor nem volt. Nem gondolom, hogy ez meglepetés volt, de szükséges volt várni, ameddig a visszaigazolás megvan, hogy a folyamatot elértük – mondta el Graham Brady, az 1922 Bizottság elnöke. A konzervatív párt elnöke nyíltan kiáll a miniszterelnök mellett.