A védelmi miniszter és a rendőrkapitány is belebukott a merényletekbe

PIROS RIASZTÁST ADOTT KI A METEOROLÓGIA GYÕR-MOSON-SOPRON, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS PEST MEGYÉRE A HEVES SZÉLLÖKÉSEK MIATT. A KATASZTRÓFAVÉDELEM KÉRI A LAKOSSÁGOT, HOGY AZ ÉRINTETT TERÜLETEKEN NE TARTÓZKODJANAK A SZABADBAN. KÍSÉRJÉK FIGYELEMMEL A HATÓSÁGOK KÖZLEMÉNYEIT, ÉS TÁJÉKOZÓDJANAK A KATASZTRÓFAVÉDELEM VÉSZ ALKALMAZÁSÁNAK HASZNÁLATÁVAL! AMENNYIBEN SEGÍTSÉGRE SZORULNAK, HÍVJÁK A 112-ES SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOT! A FIDESZ ELUTASÍTOTTA A POLITIKUSI VAGYONNYILATKOZATOK SZIGORÚBB ELLENÕRZÉSÉT CÉLZÓ NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉST. FIDESZ: TÁRSADALMI KONSZENZUS VAN A KÉRDÉSBEN, NEM KELL NÉPSZAVAZÁS. JOBBIK: A KORMÁNY EGYSZERÛEN CSAK FÉL A NÉPSZAVAZÁSTÓL. LMP: A FIDESZES KÉPVISELÕK EDDIG IS MEGSZAVAZHATTÁK VOLNA A TÖRVÉNYT DE SOHA NEM ÉLTEK A LEHETÕSÉGGEL. ÖTNAPOS ÜLÉSSEL FOLYTATJA MUNKÁJÁT AZ ORSZÁGGYÛLÉS A KÖVETKEZÕ KÉT HÉTBEN. A HÁZ VÁRHATÓAN KEDDEN SZAVAZ ÚJRA A KÖTELEZÕ KÉMÉNYSEPRÉS ELTÖRLÉSÉRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNYRÕL, AMIT AZ ÁLLAMFÕ VISSZAKÜLDÖTT MEGFONTOLÁSRA. INTERNETES FORRÁSOKBÓL ÖSSZEOLLÓZVA, KONKRÉTUMOK NÉLKÜL PRÓBÁLJA BIZONYÍTANI A KORMÁNY A "SOROS-TERV" LÉTEZÉSÉT SZÉL BERNADETTNEK. AZ LMP TÁRSELNÖKE KORÁBBAN KÖZÉRDEKÛADAT-IGÉNYLÉST NYÚJTOTT BE, HOGY MEGTUDJA, MIRE HIVATKOZVA JÖN AZ ÚJABB NEMZETI KONZULTÁCIÓ. A TITKOSSZOLGÁLATOKKAL VIZSGÁLTATNÁ KI A SOROS GYÖRGYHÖZ KÖTHETÕ CIVIL SZERVEZETEK KAPCSOLATAIT ORBÁN VIKTOR - KOSSUTH RÁDIÓ. MSZP: A NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK NEM VÁLHATNAK A FIDESZ GYÛLÖLETPROPAGANDÁJÁNAK ESZKÖZÉVÉ! FIDESZ: MA VAN SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS, NEM ÚGY, MINT A SZOCIALISTÁK KORMÁNYZÁSA ALATT. KIÁLLT A MILLIÁRDOS CSALÁSSAL VÁDOLT FARKAS FLÓRIÁN ÉS AZ ÁLTALA VEZETETT LUNGO DROM MELLETT BALOG ZOLTÁN A SZERVEZET SZOMBATI KONGRESSZUSÁN. BALOG AZT MONDTA: NAGYRA ÉRTÉKELI A LUNGO DROM MUNKÁJÁT, MERT A SZERVEZET "MINDIG SZÓT EMELT A HAZAI CIGÁNYSÁGÉRT ÉS KÉPVISELTE ÕKET". KÖZÖSEN INDUL A VÁLASZTÁSOKON AZ EGYÜTT ÉS A PÁRBESZÉD, A CÉL A KÖZÖS LISTAÁLLÍTÁS, ÁM ERRÕL KÉSÕBB BELSÕ SZAVAZÁSON DÖNTHETNEK. A NEM KORMÁNYPÁRTI SZAVAZÓK KÉTHARMADA VOKSOLNA EGY OLYAN BALOLDALI EGYÜTTMÛKÖDÉSRE, AMELYNEK VAN ESÉLYE LEVÁLTANI A FIDESZT - PUBLICUS INTÉZET. RÉTVÁRI BENCE: 33 EZER FT BÉRPÓTLÉKOT KAPNAK A VÉDÕNÕK NOVEMBER 1-JÉTÕL. A VIHAROS SZÉLLEL ÉS ESÕVEL DACOLVA TÜNTETTEK VASÁRNAP ESTE SZÉKELYFÖLD-SZERTE A TÉRSÉG TERÜLETI AUTONÓMIÁJÁÉRT. SÚLYOS FENNAKADÁSOKAT ÉS ANYAGI KÁROKAT OKOZOTT NÉMETORSZÁGBAN A HERWART NEVÛ VIHAR, TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK, ÉS LEGKEVESEBB EGY EMBER MEGHALT. 24 ÓRA ALATT 400 MILLIMÉTER CSAPADÉK HULLOTT A JAPÁN KIOSHU SZIGETRE A SAOLA TÁJFUN MIATT. KÉT EMBER MEGHALT, ÉS TÖBB TÍZEZER HÁZTARTÁS MARADT ÁRAM NÉLKÜL CSEHORSZÁGBAN A TEGNAP ÉJSZAKAI SZÉLVIHAROK MIATT. MEGTALÁLTÁK A CSÜTÖRTÖKÖN LEZUHANT MI-8-AS OROSZ HELIKOPTER RONCSAIT A SPITZBERGÁKNÁL, 209 MÉTER MÉLYEN A TENGERBEN. A NORVÉG MENTÕEGYSÉG MÉG KERESI AZ ÖTFÕS SZEMÉLYZETET ÉS A HÁROM UTAST. A TÖRÖK RENDÕRSÉG ÕRIZETBE VETTE AZ ISZLÁM ÁLLAM 143 ÁLLÍTÓLAGOS HÍVÉT EGY NYOLC TARTOMÁNYBAN TARTOTT NAGYSZABÁSÚ RAZZIÁBAN. "DEMOKRATIKUS ELLENÁLLÁSRA" SZÓLÍTOTT FEL A SPANYOL ALKOTMÁNY 155-ÖS CIKKÉNEK ALKALMAZÁSÁVAL SZEMBEN A KATALÁN MINISZTERELNÖK. A SPANYOL KORMÁNY SZOMBATON MEGKEZDTE A KATALÁN KORMÁNYZATI FELADATOK ÁTVÉTELÉT. MARIANO RAJOY SPANYOL MINISZTERELNÖK KORÁBBAN BEJELENTETTE: A SPANYOL KORMÁNY FELOSZLATJA A KATALÁN KORMÁNYT. SPANYOL KÜLÜGYMINISZTER: A MENESZTETT KATALÁN ELNÖK NEM KAPJA VISSZA TISZTSÉGÉT, DE INDULHAT A DECEMBERI TARTOMÁNYI VÁLASZTÁSOKON, HA ADDIG NEM KERÜL BÖRTÖNBE. TÖBB SZÁZEZREN TILTAKOZTAK BARCELONÁBAN A KATALÁN FÜGGETLENSÉGI NYILATKOZAT ELLEN. TRUMP TEGNAP BEJELENTETTE, HOGY NYILVÁNOSSÁGRA HOZHATJA A KENNEDY-GYILKOSSÁG TITKOSÍTOTT DOKUMENTUMAIT. AZ AMERIKAI ELNÖK CSAK AZOKAT AZ IRATOKAT NEM TÁRNÁ A NYILVÁNOSSÁG ELÉ, AMIK MÉG MA IS ÉLÕ SZEMÉLYEK ADATAIT TARTALMAZZÁK. MEGERÕSÍTETTE AZ IRAKI KURD VEZETÕ, HOGY NOVEMBER 1-TÕL TÁVOZIK HIVATALÁBÓL. IRÁN ELEGET TESZ AZ ATOMEGYEZMÉNYBEN VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEINEK - JELENTETTE BE A NEMZETKÖZI ATOMENERGIA-ÜGYNÖKSÉG FÕIGAZGATÓJA TEHERÁNBAN. NYOLC ÉV BÖRTÖNT KAPOTT EGY KANADAI PILÓTA, MERT KÉNYSZERLESZÁLLÁS UTÁN EGY MÁZSA KOKAIN KERÜLT ELÕ A GÉPÉBÕL. FOLYÓBA ZUHANT EGY HINDU ZARÁNDOKOKAT SZÁLLÍTÓ BUSZ NEPÁLBAN, LEGKEVESEBB 31 EMBER MEGHALT, 16 MEGSÉRÜLT. 82 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT SZÕKE KATÓ KÉTSZERES OLIMPIAI BAJNOK ÚSZÓ. SÚLYOS SÉRÜLÉSEKKEL SZÁLLÍTOTTAK KÓRHÁZBA EGY 40 ÉVES FÉRFIT, MIUTÁN BUDAFOKON RÁDÕLT EGY FA A HÁROS ÚTON. CSAKNEM 700 FOGYASZTÓNÁL SZÜNETEL AZ ÁRAMSZOLGÁLTATÁS TOLNÁBAN. RÁKÓCZIFALVÁN CSAKNEM EZER FOGYASZTÁSI HELYEN SZÜNETEL AZ ÁRAMSZOLGÁLTATÁS A VIHAROS SZÉL MIATT. A GÖDÖLLÕI HÉV CSAK EGY VÁGÁNYON KÖZLEKEDIK CINKOTA ÉS KEREPES KÖZÖTT BKK. TÖBB FÕVÁROSI BUSZJÁRATBAN IS VÁLTOZÁS ÁLLT BE AZ IDÕJÁRÁS KÖVETKEZTÉBEN BKK. TÖBB VASÚTVONALON JELENTÕS, AKÁR EGY-KÉTÓRÁS KÉSÉSEKET OKOZ A VIHAR VASÁRNAP DÉLUTÁN MÁVINFORM. A VIHAROS EREJÛ SZÉL MIATT NEM JÁR A BALATONI KOMP, 135 KM/H-ÁS SZÉLLÖKÉST IS MÉRTEK. TATABÁNYA ÉS SZÁRLIGET KÖZÖTT EGY KIDÕLT FA OKOZ FENNAKADÁST, VÁC ÉS VERÕCE KÖZÖTT PEDIG EGY VONAT ÁRAMSZEDÕJE TÖRT LE.