A vatikáni találkozók után Orbán Viktor Giorgia Meloni olasz kormányfővel is tárgyal + videó
2025. október 27., hétfő 12:00
| HírTV
A vatikáni találkozók után Orbán Viktor délután Giorgia Meloni olasz kormányfővel is tárgyal Rómában. A két vezető között várhatóan napirendre kerül a békefolyamatok támogatása, Ukrajna jövője, valamint az Európai Unió szerepe a háborús helyzet rendezésében.
Magánkihallgatáson fogadta Orbán Viktort 14. Leó Pápa hétfő reggel. Az olasz lapok szerint Orbán Viktor a már korábban elkezdett békemisszióját folytatja, kihasználva a szentszék rendkívül szerteágazó diplomáciáját. Rómából Jánosi Dalma tudósított.
A lengyel és az ukrán vezető csütörtökön találkozott, melynek során előrevetítették Ukrajna és Oroszország tűrőképességének végét. Később Tusk szorgalmazta, hogy a Nyugat helyezze nagyobb gazdasági nyomás alá Oroszországot.