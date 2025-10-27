A Vatikánban folytatja a békemisszióját Orbán Viktor + videó
2025. október 27., hétfő 12:00
| HírTV
Magyarország és a Vatikán a konfliktus kirobbanása a béke megteremtésén fáradozik. Megválasztását követően XIV. Leó pápa felajánlotta a konfliktusban álló feleknek, hogy a Vatikánban, mint semleges területen kezdjék el a béketárgyalásokat. Bár a felek a Vatikán helyett Budapestet választották.
A lengyel és az ukrán vezető csütörtökön találkozott, melynek során előrevetítették Ukrajna és Oroszország tűrőképességének végét. Később Tusk szorgalmazta, hogy a Nyugat helyezze nagyobb gazdasági nyomás alá Oroszországot.