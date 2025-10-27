A Vatikánban folytatja a békemisszióját Orbán Viktor + videó

A patrióták a digitális térben is győzelmet arattak

Magyar Péter szándékosan ugyanoda és ugyanarra a napra szervezi a gyűléseit, mint a Fidesz

Háború Ukrajnában – Innen szerez Ukrajna újabb forrásokat a háború finanszírozásához + videó

Két külön világ volt a kormánypártok méltóságteljes eseménye és Magyar Péter híveinek vonulása + videó

Magyar Péter embere bedarálna mindent az egészségügyben + videó

Schmidt Mária: Hogyan viselkedtek velünk az osztrákok az elmúlt évtizedben? + videó

Az izraeli kollégájával, Gideon Szaárral tartott közös sajtótájékoztatón a miniszter sürgette az EU-t, hogy vegye le napirendjéről a zsidó állam elleni javaslatokat.

Moszkva és a környező települések lakói szombat reggel különös, fényesen izzó objektumot láttak átsuhanni az égen.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.