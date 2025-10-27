Keresés

2025. 10. 27. Hétfő
Külföld

A Vatikánban folytatja a békemisszióját Orbán Viktor + videó

2025. október 27., hétfő 12:00 | HírTV

Magyarország és a Vatikán a konfliktus kirobbanása a béke megteremtésén fáradozik. Megválasztását követően XIV. Leó pápa felajánlotta a konfliktusban álló feleknek, hogy a Vatikánban, mint semleges területen kezdjék el a béketárgyalásokat. Bár a felek a Vatikán helyett Budapestet választották.

  • A Vatikánban folytatja a békemisszióját Orbán Viktor + videó

Fotó: Vatikán News

