Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 21. Péntek Olivér napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 17:50

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

A valóság beismerése: Európa vezetői elfogadták a frontvonalat mint tárgyalási alapot?

2025. november 21., péntek 16:30 | Világgazdaság
Ursula von der Leyen Friedrich Merz Volodimir Zelenszkij Ukrán háború Béketerv

A diplomácia nyelvén gyakran a félig kimondott mondatok a legfontosabbak. Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron és Keir Starmer sürgős telekonferenciája Volodimir Zelenszkijjel hivatalosan az amerikai béketerv "egyes elemeinek" elutasításáról szólt, de a mélyben egy sokkal súlyosabb beismerés húzódik meg: a tárgyalások alapja a "jelenlegi érintkezési vonal". Ez a kifejezés a háború elvesztésének csendes, de félreérthetetlen beismerése lehet.

  • A valóság beismerése: Európa vezetői elfogadták a frontvonalat mint tárgyalási alapot?

Világgazdaság beszámolója szerint Friedrich Merz német kancellár kezdeményezésére sürgősségi telekonferenciát tartott Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Az egyeztetés tárgya az asztalon lévő, 28 pontos amerikai béketerv volt, amely alapjaiban írhatja át az európai biztonságpolitikát.

 A "jelenlegi érintkezési vonal" mint beismerés

 Bár a hivatalos kommunikáció a béketerv "kulcsfontosságú elemeinek elutasításáról" szól, a német kormány közleményében elrejtett félmondat a lényeg: a felek egyetértettek abban, hogy "bármilyen béketárgyalás kiindulópontjának a jelenlegi érintkezési vonalnak kell lennie".

Ez a mondat a józan ész és a katonai realitás győzelme a vágyvezérelt gondolkodás felett. Ha a tárgyalások a jelenlegi frontvonalakon alapulnak, az Ukrajna területi integritásának legalábbis ideiglenes, de de facto elvesztését jelenti. Ez a "csendes kapituláció" beismerése: a háborút a területi visszaszerzés céljából már nem lehet folytatni.

 Brüsszel partvonalon kívül?

 A megbeszélés másik, stratégiailag talán még fontosabb üzenete a résztvevők listájában rejlik. Vagyis inkább a hiányzók listájában. A tárgyalásról ugyanis kimaradt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Kaja Kallas külügyi főképviselő.

Ez a tény alátámasztja Orbán Viktor miniszterelnök diagnózisát a "brüsszeli ütemvesztésről". Miközben a Bizottság (a "héják") még a háború finanszírozását és a győzelmi illúziókat kergeti, a nagy tagállamok vezetői (Merz, Macron) már a realitásokhoz, azaz a washingtoni nyomáshoz igazodnak.

 Washington sürget: Döntés Hálaadásig

 A Bloomberg információi szerint az amerikai nyomásgyakorlás rendkívüli: Washington azt követeli, hogy Kijev még a hálaadás napja (november 27.) előtt fogadja el a béketervet. A 28 pontos lista többek között tartalmazza:

  • A Krím, Luhanszk és Donyeck "de facto oroszként" való elismerését.
  • Választások megtartását 100 napon belül.
  • A NATO-tagság reményének feladását.

Stefan Kornelius német kormányszóvivő nyilatkozata, miszerint "a terv egyes elemei hatékonyak lehetnek", már a visszakozás és a kompromisszum keresésének jele. Európa vezetői – Zelenszkijjel együtt – most szembesülnek azzal a ténnyel, hogy a háború folytatása helyett a veszteségek minimalizálása maradt az egyetlen reális opció.

Forrás: Világgazdaság

fotó: Radek Pietruszka

További híreink

Több tízezer magyar maradt internet- és telefonszolgáltatás nélkül

Az amerikai béketerv csavaros üzleti megoldással simítaná el az orosz-ukrán területi vitát

Újabb árulkodó jel: Hódi Pameláék házassága tényleg komoly bajban lehet

Orbán Viktor ma megkapja a jelentést a Tisza adatbotrányának külföldi szálairól

Ámul egész Anglia: Nem akármivel került címlapra Szoboszlai Dominik

A németek szerint csak egy magyar futballista rontotta el a Lipcse tökéletességét

Ez a volt államtitkár lehet az MNB új alelnöke

Három klasszis érkezését jelentette be az FTC női kézilabdacsapata – hivatalos

A Tisza Párt szeretetnyelve: B@sszák meg az újságírók! – Trágár ámokfutásba kezdett Magyar Péter borsodi jelöltje

További híreink

A Tisza Párt szeretetnyelve: B@sszák meg az újságírók! – Trágár ámokfutásba kezdett Magyar Péter borsodi jelöltje

Történelmi szembenézés Keszthelyen: Lázár János szerint az állam vált hűtlenné a saját polgáraihoz, nem fordítva

A projektmenedzser lebukott: Magyar Péter orra már a Holdig ér – Bohár Dániel helyretette a notórius hazudozót + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Történelmi szembenézés Keszthelyen: Lázár János szerint az állam vált hűtlenné a saját polgáraihoz, nem fordítva
2
Az elődöntőben megalázták a szervezők, mégis ő lett Miss Universe + videó
3
3,4 milliárdos függetlenség: Brüsszel ennyiért vette meg a Telexet, hogy a magyar kormányt támadja + videó
4
A projektmenedzser lebukott: Magyar Péter orra már a Holdig ér – Bohár Dániel helyretette a notórius hazudozót + videó
5
Francia vezérkari főnök: fel kell készülniük arra, hogy gyerekeink meghalhatnak a fronton + videó
6
Megszólalt a budapesti békecsúcsról Orbán Viktor
7
Vitályos Eszter nekiment a francia vezérkari főnöknek
8
Összeomlott a brüsszeli hazugsággyár: Már Washington is területi engedményekről és békéről tárgyal – Orbán Balázs a fordulatról
9
Már a Katasztrófavédelem is figyelmeztet a hétvégi havazásra
10
A valóság beismerése: Európa vezetői elfogadták a frontvonalat mint tárgyalási alapot?

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Közel minden tizenkettedik ember migráns Olaszországban

Közel minden tizenkettedik ember migráns Olaszországban

 A Giorgia Meloni miniszterelnök vezette országban a migránsok száma igen magas, mintegy 1,5 millió. Az olaszországi migráns populációról, számos statisztikai adattal kiegészítve, átfogó körképet készített az ottani szakszervezet.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!