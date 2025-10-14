Keresés

Külföld

A vadásztársaságok kivárnak, a medvék által okozott károk halmozódnak

2025. október 14., kedd 15:06 | MTI
Erdély vadászat kvóta Maros megye medveállomány

Maros megyei vadásztársaságok idén még a barnamedve-állomány ritkítására kijelölt vadászati kvóta felét sem teljesítették, miközben naponta érkeznek bejelentések a medvék okozta károkról. A helyzetről a Marosvásárhelyi Rádió számolt be a megyei környezetvédelmi igazgatóság tájékoztatása alapján.

  • A vadásztársaságok kivárnak, a medvék által okozott károk halmozódnak

Maros megyében összesen 43 barnamedve kilövését hagyták jóvá a megelőzési célú kvóta részeként – közölte Cristina Pui, a környezetvédelmi igazgatóság vezetője.

A román parlament tavaly júliusban fogadott el egy jogszabályt Tánczos Barna szenátor, korábbi környezetvédelmi miniszter javaslatára, amely 2024-re és 2025-re országosan 426 barnamedve megelőző célú kilövését engedélyezi, plusz további 55 egyed esetében beavatkozási kvótát biztosít. Utóbbi az agresszív vagy lakott területen kárt okozó állatokra vonatkozik, amikor már nincs más lehetőség az emberéletet veszélyeztető medvék eltávolítására.

A megelőzési kvóta elosztásánál a medvepopuláció nagyságát és az általuk okozott károk mértékét vették figyelembe. Hargita megyében engedélyezték a legtöbb, 73 állat kilövését. Ezt követi Kovászna (54) és Brassó (45) megye.

Maros megyében 43 nagyvad kilövését engedélyezték, közülük eddig 20 medvét lőttek ki a vadásztársaságok. Cristina Pui a rádiónak elmondta: legutóbb májusban lőttek ki medvét, és az elmúlt négy hónapban egyetlen medvét sem vadásztak le a térségben, holott naponta érkeznek bejelentések medvék okozta károkról. Az illetékes szerint a vadásztársaságok csak akkor érdekeltek a nagyvad kilövésében, ha azt trófeaként tudják értékesíteni, mivel ez a fő jövedelemforrásuk.

Hozzátette:

a megyében idén négy medvét a beavatkozási kvóta keretében lőtték ki, míg nyolc állat baleset következtében múlt ki.

Az igazgató szerint a közép-erdélyi megyében eddig közel 400 kártérítési kérelmet regisztráltak a medvék okozta károk miatt 2,6 millió lej (200,5 millió forint) értékben, eddig ezek egyharmadáért fizetett kártérítést a román állam.

Európában 18 ezerre becsülik a barnamedvék számát, a populáció csaknem fele Romániában él.

Egy áprilisban ismertetett felmérés Romániában 10 419 és 12 770 közöttire becsülte a vadon élő barnamedvék számát, ami szakemberek szerint háromszorosa az optimális egyedszámnak.

A településekre bejáró nagyvadak nemcsak tetemes anyagi károkat okoztak, hanem az elmúlt 5-6 évben több mint 150 esetben támadtak emberre, és ebből több mint tíz halállal végződött.

A medveállomány ritkítását célzó vadászati kvóták engedélyezéséről azt követően döntött a román képviselőház, hogy tavaly júliusban egy 19 éves lány életét vesztette a Bucsecs-hegységben, miután egy közkedvelt túraösvényen medve támadt rá.

