Külföld

A Trump-Orbán találkozóról részleteket árult el Szijjártó Péter

2025. november 05., szerda 13:27 | MTI
Washington Fehér Ház Orbán Viktor Donald Trump amerikai-magyar csúcs The White House

Az e heti washingtoni magyar-amerikai csúcstalálkozó két fő témája az ukrajnai béketeremtés, illetve a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködés - jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

  A Trump-Orbán találkozóról részleteket árult el Szijjártó Péter

A tárcavezető a washingtoni csúcstalálkozót megelőző sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy ez lesz már a hatodik klasszikus kétoldalú találkozó Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump elnök között.

Kiemelte, hogy az első hivatalos kétoldalú találkozóra Donald Trump első hivatali ciklusa alatt került sor 2019-ben, és azóta további négy alkalommal találkoztak, de emellett is folyamatosan kapcsolatban álltak és állnak egymással, rendszeresen konzultálnak nagy nemzetközi események margóján.

Rámutatott, hogy az amerikai elnök újabb hivatalba lépése óta ez lesz az első hivatalos találkozójuk, és jól demonstrálja a kettejük közötti tiszteletet és barátságot az az elsőre talán protokollárisnak számító, ámde annál sokkal többet mondó döntés, hogy a magyar delegáció a Blair House-ban, azaz az Egyesült Államok hivatalos állami vendégházában száll meg, amely közvetlenül a Fehér Ház mellett található. "Ez az amerikai kormányzat különleges tiszteletének és barátságának jele" - fogalmazott.

Ezt követően hangsúlyozta, hogy a globális békepárti többség két fontos vezetője találkozik egymással, ami Magyarország számára azért különösen fontos, mert hazánk immár három és fél éve él az ukrajnai háború szomszédságában, márpedig ennek lezárására ma egyedül Donald Trump jelenti a reményt.

"Mi Magyarországon három és fél éve képviseljük a békepárti álláspontot, három és fél éve támadnak minket elképesztő módon, három és fél éve gyaláznak minket Európában ezért a pozíciónkért, ezért különösképpen támogatjuk Donald Trump békeerőfeszítéseit, és azt várjuk el az európai politikusoktól, hogy ne aknázzák alá ezeket a béketörekvéseket" - mondta.

Illetve kifejtette, hogy a találkozón az ukrajnai béketeremtés lehetősége fontos napirendi pont lesz, és Magyarország továbbra is készen áll helyszínt biztosítani az amerikai-orosz béke-csúcstalálkozóhoz, ha az előkészítő munkálatok sikeresek lesznek.

Szijjártó Péter ezután elmondta, hogy az ülésen egy nagy gazdasági és energiaegyüttműködési csomag is terítéken lesz, amelynek előkészítésén az utóbbi hetekben sokat dolgoztak a felek.

Aláhúzta: ez nagyban hozzájárulna Magyarország hosszú távú energiabiztonságának garantálásához és ahhoz, hogy további modern, sok munkahelyet teremtő beruházások érkezhessenek hazánkba, aminek a stabil pénzügyi hátterét is meg kívánják teremteni.

"Ez jelenti a három alappillérét annak a nagy gazdasági és energiaegyüttműködési megállapodásnak, amelynek előkészítésén az elmúlt időszakban sokat dolgoztunk" - jegyezte meg.

Majd arra is kitért, hogy a miniszterelnöki delegáció a Wizz Air repülőgépével utazik az Egyesült Államokba, a küldöttségnek több kormánytag, több nagyvállalat vezetője is tagja lesz, ahogy újságírók és kutatóműhelyek vezetői is.

"A miniszterelnök és Donald Trump elnök tárgyalása mellett a miniszterek és a vállalatvezetők külön kétoldalú tárgyalásokat is folytatnak majd partnereikkel, kormányzati vezetőkkel és vállalatvezetőkkel egyaránt" - tudatta.

A miniszter végül arra emlékeztetett, hogy Donald Trump január 20-i hivatalba lépésével beköszöntött a magyar-amerikai kapcsolatok aranykora, ami hatalmas váltás a korábbi négy évhez képest, amikor is a Joe Biden elnök vezette liberális kormányzat ellenségesen viszonyult Magyarországhoz.

"A Biden-adminisztráció politikai bosszútól vezérelve hozott olyan intézkedéseket, amelyek károsak, veszélyesek voltak Magyarország szempontjából. Emlékezhetünk a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodás felmondására. Emlékezhetünk arra, hogy Magyarországot kitették a vízummentes beutazás lehetőségéből. Emlékszünk arra, hogy politikai alapú szankciókat léptettek életbe, illetőleg emlékezhetünk arra is, hogy a Magyarország hosszú távú energiaellátásának biztonsága szempontjából kulcsfontosságú atomerőmű-beruházást Pakson fel kellett függeszteni" - sorolta.

"Donald Trump hivatalba lépésével azonban minden megváltozott. Az ellenséges hozzáállás helyett ma Washingtonban barátként tekintenek Magyarországra (…) Ennek gyakorlati hatásai máris érezhetőek, hiszen az amerikai kormány feloldotta a politikai alapú szankciókat, feloldotta azt a szankciót, amely gátolta a paksi atomerőmű további építését, visszahelyezték Magyarországot a vízummentes utazási programba, (…) és az idei esztendőben eddig kilenc jelentős amerikai vállalati beruházás bejelentésére került sor, kis híján 100 milliárd forintos értékben" - tette hozzá.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

Kapcsolódó tartalmak

