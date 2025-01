A Trump-kormányzat komoly nyomás alá akarja helyezni Iránt

Megosztás itt:

Keith Kellogg Párizsban, a száműzetésben élő iráni ellenzékiekből álló Iráni Nemzeti Ellenállási Tanács (NCRI) által szervezett eseményen felszólalva leszögezte, nem csupán katonai, hanem gazdasági és diplomáciai nyomásra is szükség van. Mint mondta, jelenleg lehetségesek a változások Iránban, ám nagyon fontos, hogy a világ kihasználja az alkalmat.

"Élnünk kell a gyengeségeik adta helyzettel; a remény megvan, tehát szükség van tettekre is" - húzta alá Kellogg, aki egyébként már korábban is felszólalt az ellenzéki szervezet rendezvényein, legutóbb tavaly novemberben. Marco Rubio, Trump külügyminiszter-jelöltje a múltban szintén felszólalt az NCRI több eseményén is.

Az iráni külügyminisztérium közleményben Párizst bírálta, azt vetve a francia kormány szemére, hogy terroristáknak ad menedéket, és ezzel áthágja a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó kötelezettségeit. Az Iráni Népi Mudzsahed Szervezet (PMOI) politikai szárnyának számító NCRI többször szervezett már gyűléseket Franciaországban, amely egyébként az 1979-es iráni iszlám forradalom előtt az ország későbbi vezetőjének, Rúhollah Khomeini ajatollahnak is menedéket adott.

Forrás: MTI

Fotó: Getty Images