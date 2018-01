A törvényhozás és az FBI is meghallgatja Trump volt tanácsadóját

Az amerikai törvényhozásban hallgatták meg Donald Trump volt tanácsadóját, Steve Bannont, az elnök orosz ügyeivel kapcsolatban. A meghallgatás nem sajtónyilvános, a tartalma nem ismert.

Trump orosz kapcsolatai miatt jelenleg három vizsgálat is folyik, a törvényhozás és az FBI mellett egy különleges ügyész is vizsgálja az ügyet. A mai meghallgatással egy időben jelentették be, hogy az FBI is vallomástételt kér majd Bannontól Trump orosz ügyeiről.

Az extanácsadó korábban hazaárulásnak minősítette, hogy Trump rokonai találkoztak orosz lobbistákkal, de Bannon szerint még ők se számítottak arra, hogy Trump nyerni fog és botrány lesz az orosz kapcsolatokból.