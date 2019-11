A török elnök kizárta, hogy országa lemond az orosz légvédelmi rendszerről az amerikaiért

Magyarországnak továbbra is bevándorlásellenes politikára van szüksége, „magyart csak magyarral lehet pótolni” - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Várkert Bazárban, a Magyar Diaszpóra Tanács IX. plenáris ülésén. Két és fél millió magyar él diaszpórában a Kárpát-medencén kívül, az ő támogatásukra számos program zajlik, és újak is indulnak még - mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta, a gazdaság szempontjából a cél, hogy a növekedés mindig 2 százalékkal az európai átlag felett legyen. A miniszterelnök a legfontosabb vállalásnak a szegénység felszámolását, a cigányság integrációját és a családok további támogatását nevezte. A diaszpóra magyarsága 2010 óta azonos súlyú és azonos méltóságú nemzetrész a Kárpát-medence magyarsága mellett - hangsúlyozta Semjén Zsolt a Magyar Diaszpóra Tanács IX. plenáris ülésén. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes kiemelte: új ösztöndíj-program indul a Stipendium Hungaricum program kiterjesztésével, amelynek célja, hogy a diaszpóra magyarságának többedik generációja itthoni egyetemeken folytasson tanulmányokat. Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta Patrick J. Deneen amerikai politológus professzort, akinek A liberalizmus kudarca című kötetét a napokban mutatják be Budapesten. Nem várható el a polgármesterektől, hogy a szaknévsorból válasszanak maguknak ügyvédet - így reagált Czeglédy Csaba arra a kérdésre, hogy miért az ő ügyvédi irodáját bízta meg két DK- vezette önkormányzat is. Az állam legfőbb célja 2010 óta, hogy Magyarország geopolitikai biztonságát, szuverenitását és a magyar családokat erősítse - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke Budapesten, a Terror Háza Múzeumban rendezett nemzetközi konferencián. A 20. századi magyar történelem egyik legfontosabb fordulópontja volt 1989-90 - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Terror Háza Múzeumban tartott szakmai konferencián. Gulyás Gergely úgy fogalmazott: 30 éve szabadságban, jogállamban, demokráciában élhetünk, nem pedig egy kommunista diktatúrában. A közép-kelet-európai nemzetek emancipációs küzdelme és az antikommunizmus voltak a döntő tényezők a szovjet rendszer megdöntésében. „A nemzeti eszme vetette a szemétdombra a szovjet birodalmat" - jelentette ki Schmidt Mária történész. Csak a közigazgatásra vonatkozik a kormány által elrendelt létszámstop, a kórházakra, szociális intézményekre nem vonatkozik az intézkedés - közölte Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Harminc százalékkal csökkentette Dombóvár közgyűlése a képviselői és alacsonyabb összegben állapította meg az alpolgármesteri tiszteletdíjat - közölte a város Fidesz-KDNP-s polgármestere. Pintér Szilárd elmondta: a Fidesz-KDNP-s többségű testület egyhangúlag döntött a csökkentésről. A polgármester hozzátette, hogy nem tart igényt szolgálati autóra és sofőrre, ezzel együtt a tisztségviselők költségei jövőre tízmillió forinttal csökkennek. Több képviselőjük lett, mégis kevesebb bizottsági helyet, és kevesebb fizetést kapnak az új ciklusban a Fidesz–KDNP önkormányzati képviselői Kispesten – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Dódity Gabriella, a helyi kormánypárti képviselők vezetője. Csepel polgármestere és a kerület sportegyesületei kiállnak a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság megrendezése és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések mellett. Borbély Lénárd (Fidesz-KDNP) XXI. kerületi polgármester hangsúlyozta, Csepel számára ez nemcsak egy sportberuházás, hanem régóta szükséges városfejlesztés. A magyar gazdaság egészséges szerkezetével magyarázható, hogy újra kiemelkedő mértékben nőtt európai összevetésben is a bruttó hazai termék - mondta a harmadik negyedéves GDP-adatokra reagálva Varga Mihály pénzügyminiszter. Debrecen az átgondolt stratégiai építkezés eredményeként ma már az első számú beruházási célpont nemcsak Magyarországon, hanem Közép-Európában is - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A kormány már dolgozik a 2. családvédelmi akcióterv előkészítésén, amelynek célja, hogy a lehető legtöbb eszközzel segítse a fiatalok életkezdését, a családalapítást és a gyerekvállalást – mondta Orbán Balázs államtitkár. A Tokaji Borvidék a 21. századba lépett azzal a beruházás sorozattal, amelyet 2016 és 2019 között a kormány hazai forrásból biztosított 8,2 milliárd forintos támogatásával valósítottak meg a borvidék szereplői - mondta Nagy István agrárminiszter. Alapkövetelménynek nevezte a természettudományok ismeretét az Schanda Tamás. Az ITM parlamenti államtitkára kiemelte: versenyképes és sikeres ország, növekvő gazdasági és társadalmi jólét csak a természettudományok segítségével valósulhat meg. Több új intézkedéssel is segíti a kormány az 1-es típusú diabétesszel élő gyerekeket és az őket gondozó szüleiket - jelentette be Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a diabétesz világnapján. Írásbeli pótkérdéseket kap Várhelyi Olivér, mivel az európai parlamenti frakciók koordinátorai egyelőre nem tudtak megállapodni a csütörtökön meghallgatott magyar biztosjelölt kinevezésének jóváhagyásáról - jelentette be az EP szóvivője. A pótkérdésekkel a bevándorláspártiak megpróbálják elodázni a magyar biztos kinevezését - mondta Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője a Hír TV-nek. Ígéretet tett az összeférhetetlenségi szabályozás radikálisan szigorú betartására európai parlamenti meghallgatásán a francia biztosjelölt, Thierry Breton. A kárpátaljai magyarokkal szembeni jogsértések és a keresztényüldözés elleni fellépés fontosságát hangsúlyozta felszólalásában Rétvári Bence, az EMMI parlamenti államtitkára az UNESCO 40. közgyűlésén. Magyarország számára elfogadhatatlan a kohéziós pénzek tervezett nagyarányú megvágása, ugyanis az egyelőre kevésbé jól teljesítő uniós tagországok megerősödésével egész Európa gazdasága sikeresebb lesz - jelentette kiVarga Judit igazságügyi miniszter. A migrációt tekintve aggasztó a humanitárius helyzet Bosznia-Hercegovinában, ugyanis mindaz, ami a nyugat-balkáni régióban történik, hatással van Európa egészére - jelentette ki Brüsszelben az EB migrációs politikáért és uniós belügyekért felelős tagja. Csakis előzetes szűrés után térhetnek vissza Oroszországba az Iszlám Állam terrorszervezet követői - jelentette ki Alekszandr Bortnyikov, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat igazgatója. Illegálisan küldtek vissza a görög hatóságok Görögországból Törökországba több tízezer embert török kormányzati dokumentumok szerint - jelentette a Der Spiegel c. német hírmagazin. Törökország visszatoloncolta származási országukba az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet hét német és egy brit harcosát - közölte a török belügyminisztérium. Különféle terrorszervezetek megerősítették jelenlétüket a Szahara déli peremén, Szenegáltól Eritreáig húzódó Száhel-övezetben, emiatt a térségben egyre jobban elszabadul az erőszak – mondta António Guterres ENSZ-főtitkár. A romániai elnökválasztás második fordulóján való részvételre, de a szavazólap érvénytelenítésére biztatta szimpatizánsait Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke Nagyváradon tartott sajtótájékoztatóján. Az érvényes szavazatok 3,87 százalékát szerezte meg a romániai elnökválasztás első fordulójában Kelemen Hunor. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökére idén 357 014-en szavaztak. A jövő évi választási együttműködésről tárgyalt az erdélyi Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt országos elnöksége. Az ukrán parlament második, végleges olvasatban is megszavazta a jövő évi állami költségvetést. Már csak Oroszország válaszára várnak ahhoz, hogy megtarthassák a Donyec-medencei válság rendezésére létrehozott normandiai négyek csúcstalálkozóját, amelyet Ukrajna, Franciaország és Németország idén tető alá hozna - mondta el az ukrán külügyminiszter. A nemzetközi nyomozó bizottság szerint az orosz kormány a katonainál szorosabb kapcsolatban állt a kelet-ukrajnai szakadárokkal a Malaysia Airlines maláj légitársaság MH17-es járatszámú repülőgépének 2014-ben történt lelövése idején. Megszavazta a moldovai parlament csütörtökön a Ion Chicu által egy nap alatt megalakított kisebbségi kormány hivatalba lépését. A francia közegészségügyi intézményekben nyolc hónappal ezelőtt kezdődött tiltakozási hullám részeként országszerte utcára vonultak az egészségügyi dolgozók, hogy a költségvetési megvonások ellen tiltakozzanak és jobb munkakörülményeket követeljenek. Recep Tayyip Erdogan török elnök kizárta, hogy országa lemond az Oroszországtól beszerzett Sz-400-as légvédelmi rakétarendszerről az Egyesült Államok által felkínált Patriotért. Nagy-Britannia 2021-től véget vet az EU-állampolgárok szabad betelepülésének, ha a kormányzó Konzervatív Párt megnyeri a december 12-re kiírt előrehozott választásokat - közölte a brit belügyminiszter. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter a terrorellenes nemzetközi koalíció Washingtonban csütörtökön megkezdődött konferenciáján felszólította a koalíció tagjait, hogy fogadják vissza az Iszlám Állam dzsihadistáit. Hatan sebesültek meg egy lövöldözésben, egy amerikai középiskolában, Kalifornia államban. Oroszország elismerte Jeanine Ánez szenátort, a felsőház ellenzéki alelnökét Bolívia átmeneti elnökének - közölte Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes. Jeanine Ánez, Bolívia átmeneti elnöke csütörtökön elismerte Juan Guaidót Venezuela ideiglenes elnökeként - közölte Roxana Lizárraga bolíviai kommunikációs miniszter. A nukleáris leszerelésről folytatott tárgyalások decemberi újrafelvételét javasolta az Egyesült Államok Észak-Koreának. Ferenc pápa új gazdasági vezetőt nevezett ki a Vatikán élére egy 60 éves spanyol jezsuita atya, Juan Antonio Guerrero személyében csütörtökön. Részben jogerősen hat, illetve hét év börtönre ítélt a Zalaegerszegi Törvényszék csütörtökön egy-egy afgán, marokkói és tunéziai embercsempészt, aki 2016-ban több tucatnyi embert szállított mostoha körülmények között illegálisan a határra. Pénzmosás miatt emeltek vádat egy hódmezővásárhelyi férfi és négy társa ellen, akik nigériai megbízójuknak külföldi cégektől kicsalt összegek eltüntetéséhez nyújtottak segítséget - közölte a Csongrád Megyei Főügyészség. Karbantartás miatt a HÉV-szerelvények helyett pótlóbuszok közlekednek a 8-as, gödöllői vonalon Mogyoród és Gödöllő között a hétvégén. Közműépítés miatt lezárják Budapesten hétfőre virradó éjszaka az Erzsébet hidat - közölte a BKK. Forgalomkorlátozás lesz pénteken Budapesten, a Puskás Aréna környékén, a stadion megnyitójára, a Magyarország-Uruguay mérkőzésre mintegy hetvenezer szurkolót várnak - a BKK a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos használatát javasolja. Az Ecseki Nándor, Szudi Ádám duó bejutott a legjobb nyolc közé a férfi párosok versenyében a Linzben zajló asztalitenisz World Tour-viadalon. Az Európai Labdarúgó Szövetség elnöke, Aleksander Ceferin is részt vesz a Puskás Aréna pénteki ünnepélyes megnyitóján, illetve a Magyarország-Uruguay barátságos mérkőzésen. Császár Gábor nem zárkózik el attól, hogy pályára lépjen a magyar férfi kézilabda-válogatottban a januári Európa-bajnokságon.