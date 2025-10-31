Keresés

Külföld

A Tisza Párt Európai Néppártban lévő tagjai szorgalmazzák a hadkötelesség bevezetését

2025. október 31., péntek 12:55 | Magyar Nemzet
Európai Néppárt Európai Unió Európai Parlament Háború Ukrajnában

Európa menetel a háború felé, amihez a jelenleginél sokkal több katonára van szükség, ezért több uniós tagállamban a sorkötelezettség visszaállítását tervezik, illetve néhány országban már döntés is született róla. Lapunk összeállításából kiderül, hogy a törvényjavaslatokat rendre azok a pártok terjesztették elő az érintett államokban, amelyek az Európai Néppártban Magyar Péterék szövetségesei. Nem meglepő ezek után, hogy a Tisza Párt felé is elvárás lehet a sorkötelezettség támogatása, ezért figyelmeztethette Ruszin-Szendi Romulusz a magyar fiatalokat, hogy baj esetén azonnal berántanak mindenkit.

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

Magasabb fokozatba kapcsoltak az európai államok a védelmi képességeik növelését célzó intézkedésekkel, amelyekkel nem csupán a fegyverzetet fejlesztik, hanem a hadseregeik létszámát is bővítik. A háborús készülődés több országban is a kötelező katonai szolgálat visszaállításával, illetve – ott, ahol jelenleg is érvényben van a sorozás – a szabályozás kiterjesztésével jár. A Magyar Nemzet csütörtöki cikkében részletes körképet adtunk arról, hogy az Európai Unión belül mely államokban működik a sorkötelezettség, illetve hol tervezik annak bevezetését a közeljövőben és milyen szabályozás szerint.

Ezúttal annak jártunk utána, hogy az érintett uniós tagállamokban milyen politikai erők állnak a közelmúltban született döntések, valamint a jövőben esedékes tervek mögött, amelyekkel a sorkötelezettség bármely formáját már visszaállították, vagy éppen erre készülnek.

Horvátországban néhány nappal ezelőtt határozott a parlament a kötelező katonai szolgálat bevezetéséről, idén meg is kapják a behívót a 19. életévüket betöltött fiatalok, akiknek 2026-ban megkezdik a kiképzését. A javaslatot a Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) nevű párt terjesztette a törvényhozás elé. A HDZ a legnagyobb jobbközép, konzervatív-keresztényszociális formáció Horvátországban, az uniós szinten pedig az Európai Néppárt (EPP) tagszervezete.

Lettországban már 2023-ban döntöttek a sorkötelezettség visszaállításáról, itt az Új Egység (JV) nevű jobbközép párt indítványozta a szükséges törvényi változtatásokat. Ez a tömörülés nyerte a legutóbbi, 2024-es európai parlamenti választást Lettországban és szintén a Manfred Weber vezette Európai Néppárthoz tartoznak, tehát a horvát HDZ-vel megegyezően a balti államban is Magyar Péterék, vagyis a Tisza „testvérpártja” állt a háborús készülődés élére.

Ez a megállapítás igaz Lengyelországra is, hiszen Donald Tusk miniszterelnök pártja, a Polgári Platform (PO) az élharcosa a sorkatonai szolgálat fokozatos bevezetésének. Természetesen a PO is az EPP egyik meghatározó tagszervezete, amely a Tisza Párt választási győzelmét tartja kívánatosnak. Emlékezetes, hogy Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke egy budapesti összejövetelen beszélt arról, hogy szorosan együttműködnek a Donald Tusk-féle varsói vezetéssel, külön csapat dolgozik azon, hogy Magyar Péterék felhasználhassák a lengyel tapasztalatokat Magyarországon a konzervatív kormányzattal szemben.

Fotó:  Teknős Miklós / Magyar Nemzet

 

 

Háború Ukrajnában

