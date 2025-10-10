A Tisza Párt bemutatja: Adatvédelem ukrán módra, titkosszolgálati mentségekkel

Megosztás itt:

A Tisza Párt nagy dérrel-dúrral beharangozott digitális forradalma egy kínos adatvédelmi botrányba fulladt. Miközben a párt aktivistáit kéretlen hívásokkal zaklatják, a vezetés a kormányra és a titkosszolgálatokra mutogat, miközben kiderült: az applikációt egy ukrán cég fejlesztette.

A digitális forradalom, ami elmaradt: Üdv a Tisza Világ valóságában!

Forrnak az indulatok a Tisza Párt belső köreiben, miután a "Tisza Világ" nevű mobilalkalmazásuk körüli adatvédelmi incidens valósággá vált. A Magyar Nemzet információi szerint a párt aktivistái és koordinátorai tömegesen kapnak kéretlen, zaklató telefonhívásokat és spam leveleket, miután több mint ezer ember személyes adatai, telefonszáma és e-mail címe került nyilvánosságra. A tagság szerint a vezetés súlyosat hibázott, amiért nem készültek fel egy ilyen támadásra, és most ők isznak a dilettantizmus levét.

A nemzetbiztonsági kockázat anatómiája kezdőknek: Esettanulmány a Tisza Párttól

Gyorstalpaló következik a politikai IT-biztonság alapjaiból, a Tisza Pártnak ingyen és bérmentve. Első lecke: egy magát kormányváltásra készülő, legfőbb ellenzéki erőként pozicionáló párt a legféltettebb kincsének, a támogatói adatbázisának kezelését és egy mobilapplikáció fejlesztését soha, semmilyen körülmények között nem bízza egy külföldi, háborúban álló országból származó cégre. Különösen nem egy olyan cégre, amelynek vezetője nyíltan Zelenszkij-párti, és civil szervezeteken keresztül az ukrán hadsereg drónprogramjához is köthető. Ahogy Horváth József biztonságpolitikai szakértő fogalmazott, ez politikai szempontból "életveszélyes". Úgy tűnik, ez az alapvető biztonsági protokoll elkerülte a "változást" hozó új erő figyelmét.

A felelősség áthárítása, mint politikai program

És mi a Tisza Párt vezetésének reakciója a saját maguk által okozott botrányra? Ahelyett, hogy bocsánatot kérnének a támogatóiktól, akiknek az adatait kockára tették, Radnai Márk alelnök máris a kormányt és a titkosszolgálatokat hibáztatja. Ez a klasszikus felelősséghárítás iskolapéldája: a saját hibáinkért mindig más a felelős. Ez a fajta gondolkodás talán elegendő egy Facebook-csoport vezetéséhez, de egy ország irányításához csekélynek tűnik. A Tisza-botrány nem egyszerűen egy technikai malőr, hanem egy súlyos kompetencia- és felelősségbeli hiányosság tünete.

Forrás: Origo.hu