A Tisza egyik leghűségesebb támogatója hagyta el a pártot, még a tiszás tárgyait is elajándékozza + videó

Molnár Márk Károly még a tiszás tárgyait is elajándékozza.

Bomlani kezdett a Tisza párt magja – jelentette ki a Fidesz frakciószóvivője. Németh Balázs azt kommentálta, hogy Molnár Márk Károly bár másfél évig a politikai közösség lelkes támogatója volt,

most minden kapcsolatot megszakít velük.

A párt egykori támogatója most azt írta: a közép- és felső vezetés döntései miatt semmilyen formában nem tudja már támogatni a Tisza párt vélt vagy valós törekvéseit. Emellett a tiszás dolgait is elajándékozza, és a csoportja is megszűnik.