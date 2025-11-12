Keresés

Külföld

A Tisza egyik leghűségesebb támogatója hagyta el a pártot, még a tiszás tárgyait is elajándékozza + videó

2025. november 12., szerda 15:03 | Hír TV
szakítás támogató Tisza Párt Molnár Márk Károly

A Fidesz frakciószóvivője szerint bomlik a Tisza Párt keménymagja. Németh Balázs arról beszélt: Magyar Péter leghűségesebb támogatója hagyta el a Tiszát, mert nem értett egyet a döntéseikkel.

  • A Tisza egyik leghűségesebb támogatója hagyta el a pártot, még a tiszás tárgyait is elajándékozza + videó

Molnár Márk Károly még a tiszás tárgyait is elajándékozza.

Bomlani kezdett a Tisza párt magja – jelentette ki a Fidesz frakciószóvivője. Németh Balázs azt kommentálta, hogy Molnár Márk Károly bár másfél évig a politikai közösség lelkes támogatója volt,

most minden kapcsolatot megszakít velük.

A párt egykori támogatója most azt írta: a közép- és felső vezetés döntései miatt semmilyen formában nem tudja már támogatni a Tisza párt vélt vagy valós törekvéseit. Emellett a tiszás dolgait is elajándékozza, és a csoportja is megszűnik.

 
 
 
 

