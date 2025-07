A texasi mentők szerint már nincs remény arra, hogy túlélőket találjanak + videó

Megosztás itt:

A mentésben a Parti Őrség is részt vett. Az egyik mentőúszó egymaga 165 embert mentett ki az árvízből. A környéken sokan kirándultak és kempingeztek, és ahogy ezen a time lapse felvételen látszik az áradás gyorsasága miatt, nem volt idő a menekülésre. 45 perc alatt 8-9 métert emelkedett a vízszint.

Ezek pedig már a kutatás képei. Nem csak a hatóságok emberei, hanem önkéntesek is érkeztek, hogy részt vegyenek a keresésben. A Nemzeti Gárda több száz embert evakuált a környékről, köztük olyanokat is, akik a Camp Mysticből, a nyári táborból tudtak elmenekülni.

Sajtóértesülések szerint a megyei önkormányzatnál már 9 évvel ezelőtt is felmerült egy árvíz-előrejelző rendszer létrehozása, de végül nem valósították meg. A szemtanúk arról számoltak be, hogy nem mindenhol szólaltak meg a szirénák a településeken. Egyes vélemények szerint gondot jelentett az is, hogy nem figyelmeztetett súlyos esőzésekre a Nemzeti Meteorológiai Szolgálat. A szervezet azonban azt állítja, hogy órákkal a katasztrófa előtt vészjelzést küldtek a térségbeli mobilokra.