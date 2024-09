A tervek szerint ekkor fog Orbán Viktor az EP-ben felszólalni

Megosztás itt:

A testület kiszivárgott napirendi terve szerint azonban megvan az új időpont, így ha minden igaz, október 9-én, szerdán tarthatja meg beszédét a kormányfő Strasbourgban az EP előtt. A napirendi javaslat azonban nem végleges, még változhat.

Orbán Viktor egyelőre érthető okokból az árvíz elleni védekezéssel van elfoglalva, ám az előrejelzések szerint október elejére már levonul az árhullám, és a miniszterelnök megjelenhet az EP előtt is, hogy elmondhassa a július 1. óta tartó magyar elnökség programját.

A magyar elnökség az európai versenyképesség helyreállítását tűzte ki célul, de annak kezdetén a kormányfő békemisszióba is kezdett, melynek keretében Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is beszélt, felkereste Hszi Csin-ping kínai elnököt és Donald Trump republikánus elnökjelöltet is az Egyesült Államokban. Magyarországnak továbbá a migráció kapcsán is komoly vitája van Brüsszellel, a beszédét szinte biztosan heves vita követi majd.

A magyar kormányfő a júniusi EP-választást követő hónapokban létrehozta az EP harmadik legnagyobb frakcióját is, Parióták Európáért néven.

Fotó: AFP