A terrorizmus már itt van a nyakunkon

Arról már mi is írtunk korábban, hogy a Hamász megfenyegette Európát, Rómára például úgy tekintenek, mint a következő meghódítandó város. Az Izraelben nemrég véres terrorcselekmények sorozatát elkövető Hamász vezetője néhány héttel ezelőtt, 2023. október 10-én újabb terrorcselekmények elkövetésére szólította fel híveit. Khalid Mashal, a Hamász alapítója és vezetője beszédet intézett a világ muszlimjaihoz, négy pontban összefoglalva, hogy miket kér tőlük - írja cikkében a Magyar Nemzet.

Ezek közül kettő kiemelten fontos. Az első pont az, hogy mutassanak minél több haragot, küldjék a düh üzenetét mindenkinek. Az általa legfontosabbnak nevezett negyedik pontban pedig

megkérte a világ összes muszlimját, hogy a lelkükön hordozzák a dzsihádot, harcoljanak és legyenek mártírok az Al-Aksáért. Ez gyakorlatilag a globális dzsihádra való felszólítás.

Erre a Hamász-nyilatkozatra is utal az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága számára készült titkosszolgálati jelentés. A szerb–magyar határtérségben tapasztalható illegális migráció nemzetbiztonsági vetületei című dokumentum főbb megállapításai között nem kizárólag a Hamász nevű terrorszervezet tűnik fel. A dokumentum megjegyzi, hogy a palesztin felhíváshoz az ISIS és az Al-Kaida, két, szintén régóta jól ismert terrorista csoport is csatlakozott.

A súlyos veszély tehát Magyarországot is érinti, ugyanis a jelentés szerint

„a felhívások és a feszültség szintjének általános növekedése miatt egyre több, lehetséges európai célpontokkal (is) kapcsolatos terrortámadásra utaló információ keletkezik”.

Bár hazánkban – több más európai uniós tagállammal szemben – nem él jelentős számú arab diaszpóra, ugyanakkor migrációs tranzitútvonalon fekszünk.

A Nemzeti Információs Központ ezért is állapítja meg, hogy belbiztonsági tekintetben – az Izrael és a Hamász közötti háború hatásaként – fokozott kockázatot jelent a migrációs nyomással arányosan megnőtt terrorkockázat. Az illegális migráció útvonalait – beleértve a Magyarországon áthaladó nyugat-balkánit – terrorista hálózatok használhatják fel.

Így függ össze tehát a probléma a szerb–magyar határ déli oldalán tapasztalható áldatlan állapotokkal. A jelentésből az is kiderül ezzel kapcsolatban, hogy az ottani embercsempészbandák nem egyszerűen egyre szervezettebbek és egyre erőszakosabbak, de részben máris közel-keleti befolyás alá kerültek.

A magyarországi szolgálatoknál olyan információk is keletkeztek, miszerint

van olyan közel-keleti terrorszervezet, amelynek vezetése részéről már felmerült az igény teljes embercsempész-hálózatok megszerzésére, azaz megvásárlására. Így vonnák aztán ellenőrzésük alá az embercsempészetet a déli határainkon.

A veszélyeket ráadásul tovább fokozza a terroristák elmúlt években tapasztalható működésmódja. Erre utalt Jan Op Gen Oorth, az Europol szóvivője az Euronewsnak nyilatkozva. Szerinte az iszlamista terrorizmus most is a legnagyobb terrorfenyegetés Nyugat-Európában, és „várhatóan továbbra is a magányos farkasok fogják elkövetni a legtöbb terrortámadást”.

Az Europol ezzel együtt azt is megállapította, hogy a magányos farkasok talán nem is annyira magányosak, mivel a toborzás és a radikalizálódás folyamata egyre inkább összehangoltnak tűnik számukra.

Emlékezetes, hogy 2015-ben, amikor az elmúlt időszak legnagyobb migrációs hulláma érkezett kontinensünkre, az előző évi négyről tizenhétre nőtt az iszlamista terrorcselekmények száma. Az Europol adatai szerint 2014-ben négyen, 2015-ben már százötvenen haltak meg ilyen támadásokban.

Utóbbi évben került sor a röszkei ostromra, amikor agresszív migránsok megtámadták a magyar határvédőket. 2016-ben is óriási, ellenőrizetlen embertömegek érkeztek Európába. Abban az évben tíz támadásban 135-en vesztették életüket.

Akkor történt a nizzai merénylet, amelyben 86-an haltak, és 458-an sebesültek meg. Ez utóbbi terrortámadást a most is a fenyegetőző csoportok között feltűnt ISIS vállalta magára.

Bécs belvárosában 2020. november 2-án követelt négy halálos áldozatot az a terrortámadás, amelyben 23-an megsérültek. Az elkövető ez esetben is „magányos farkas” volt, de négyen segítettek neki. Tavaly összességében 380 terroristát tartóztattak le a kontinensünkön, ebből 266 volt iszlamista.