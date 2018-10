2018. OKTÓBER 29., HÉTFÕ NAPOKON BELÜL ELINDUL A CSALÁDOKRÓL SZÓLÓ NEMZETI KONZULTÁCIÓ - DÖMÖTÖR CSABA, A MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA ÁLLAMTITKÁRA. NOVEMBER 1-TÕL DUPLÁJÁRA EMELKEDIK A KÖZMUNKÁSOK ELHELYEZKEDÉSI JUTTATÁSA - JELENTETTE BE VARGA MIHÁLY PÉNZÜGYMINISZTER. AZ ÕSZI SZÜNETBEN IS IGÉNYELHETIK AZ INGYENES ÉTKEZTETÉST A RÁSZORULÓ GYEREKEK SZÜLEI, A KORMÁNY ERRE IDÉN 6,5 MRD FT-OT KÜLÖNÍTETT EL. LEGKÉSÕBB SZERDÁIG MEGKAPJÁK AZ OKTÓBERI CSALÁDTÁMOGATÁSOKAT A GYEREKES CSALÁDOK. ÚJABB NÉGYNAPOS ÜLÉSSEL FOLYTATJA MUNKÁJÁT AZ ORSZÁGGYÛLÉS A KÖVETKEZÕ KÉT HÉTBEN. A SOROS-TERV RÉSZÉNEK TARTJA HOLLIK ISTVÁN FIDESZ-KDNP FRAKCIÓSZÖVETSÉGI SZÓVIVÓ A BOSNYÁK-HORVÁT HATÁRON TÖRTÉNTEKET. KÓSA LAJOS: 70 EZER MIGRÁNS TARTÓZKODIK JELENLEG IS AZ ÚGYNEVEZETT BALKÁNI MIGRÁCIÓS ÚTVONALON. SCHELLNÉ SIMCSIK ORSOLYÁT VÁLASZTOTTÁK POLGÁRMESTERRÉ VASÁRNAP A TOLNA MEGYEI KAKASDON AZ IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁSON. KAJ ISTVÁNT VÁLASZTOTTÁK POLGÁRMESTERRÉ A ZALA MEGYEI PUSZTASZENTLÁSZLÓN VASÁRNAP TARTOTT IDÕKÖZI VÁLASZTÁSON. SZOLYKÓNÉ PFEIFER GABRIELLÁT (FIDESZ-KDNP) VÁLASZTOTTÁK A DÉL-BARANYAI KÉMES POLGÁRMESTERÉVÉ A VASÁRNAPI IDÕKÖZI VOKSOLÁSON. A KATASZTRÓFAVÉDELEM MINDENT MEGTESZ, HOGY A ZÖLD HÍD KFT. TERÜLETÉN, A 116 NÓGRÁD ÉS PEST MEGYEI TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTVA LEGYEN A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS. ITM: A KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS MÉRSÉKLÉSÉT ÉS A REZSICSÖKKENTÉST CÉLOZZA MEG A KORMÁNY A HÁZTARTÁSINAGYGÉP-CSERE ÉS AZ ELEKTROMOS AUTÓK VÁSÁRLÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL. LEGKEVESEBB 10 SZÁZALÉKOT VESZTETT A CDU ÉS AZ SPD A VASÁRNAPI NÉMETORSZÁGI HESSENI TARTOMÁNYI VÁLASZTÁSOKON AZ ELSÕ EXIT POLLOK SZERINT. NÉMETORSZÁGI HESSENI TARTOMÁNYI VÁLASZTÁSOK EXIT POLL: CDU: 28%, SPD: 20%, ZÖLDEK: 19,5%, AFD: 12%; LIBERÁLISOK: 7,5%; A RÉSZVÉTEL 67,5% VOLT. HESSEN NÉMET TARTOMÁNY KONZERVATÍV KORMÁNYFÕJE, VOLKER BOUFFIER ARRA KÉSZÜL, HOGY TOVÁBBRA IS Õ FOGJA VEZETNI A TARTOMÁNYI KORMÁNYT. KÖZPONTI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG: JAIR BOLSONARO SZÉLSÕJOBBOLDALI JELÖLT NYERTE MEG A BRAZIL ELNÖKVÁLASZTÁST, 55,2 SZÁZALÉKOS EREDMÉNNYEL. IZRAELI LÉGICSAPÁSBAN MEGHALT HÁROM PALESZTIN FIÚ A GÁZAI ÖVEZET ÉS IZRAEL HATÁRA MENTÉN MTI. INDONÉZ KATASZTRÓFAVÉDELEM: 188 EMBERREL A FEDÉLZETÉN A TENGERBE ZUHANT EGY BELFÖLDI UTASSZÁLLÍTÓ REPÜLÕGÉP. 150 JÁRATOT KELLETT VASÁRNAP IS TÖRÖLNI A BRÜSSZELI ZAVENTEM REPÜLÕTÉREN A CSOMAGKEZELÕK SZTRÁJKJA MIATT. PHILIP HAMMOND BRIT PÉNZÜGYMINISZTER: HA NEM LESZ MEGÁLLAPODÁS A BREXITRÕL, ÚJ KÖLTSÉGVETÉS KELL. A FRANCIA KORMÁNY ARRA KÉRI AZ AUTÓGYÁRAKAT, HOGY VEGYENEK RÉSZT A KÖRNYEZETSZENNYEZÕ AUTÓK ÚJABB MODELLEKRE CSERÉLÉSÉNEK ÖSZTÖNZÉSÉBEN. FERENC PÁPA: AZ EGYHÁZNAK ISMERNIE KELL A FIATALOK VILÁGÁT MONDTA A VATIKÁNI SZINÓDUS LEZÁRÁSA UTÁN VASÁRNAP. A HEVES ESÕZÉS MIATT A LEGMAGASABB FOKÚ RIASZTÁST RENDELTÉK EL AZ OLASZORSZÁGI VENETO ÉS FRIULI VENEZIA GIULIA TARTOMÁNYBAN, SOK ISKOLA IS ZÁRVA LESZ. ANDREJ BABIS CSEH KORMÁNYFÕ SZERINT ROSSZ HÍR, HOGY AZ USA FEL AKARJA MONDANI AZ INF-MEGÁLLAPODÁST. FBI: FELTEHETÕEN EGYEDÜL KÖVETTE EL A 11 HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVETELÕ LÖVÖLDÖZÉST A PITTSBURGHI GYANÚSÍTOTT. NYILVÁNOSSÁGRA HOZTÁK A HATÓSÁGOK ANNAK A 11 EMBERNEK A NEVÉT, AKIKET AGYONLÕTT EGY FEGYVERES SZOMBATON AZ EGYIK A PITTSBURGH-I ZSINAGÓGÁBAN. ÁDER JÁNOS RÉSZVÉTÉT FEJEZTE KI AZ ÁLDOZATOK HOZZÁTARTOZÓINAK ÉS AZ AMERIKAI ELNÖKNEK. 164-RE EMELKEDETT AZ EBOLAFERTÕZÉSBEN ELHUNYTAK SZÁMA KONGÓBAN, 222 BETEGNÉL MUTATTÁK KI A FERTÕZÉST. RECEP TAYYIP ERDOGAN TÖRÖK ELNÖK: RIJÁD ADÓS A SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓ MEGÖLÉSÉNEK MEGBÍZÓJÁVAL. AUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY QUAD MOTOROS A SOMOGY MEGYEI LENGYELTÓTIBAN VASÁRNAP, A MOTOROS ÉLETÉT VESZTETTE. HÁROM AUTÓ ÜTKÖZÖTT VASÁRNAP AZ M2-ES AUTÓÚT FÕVÁROS FELÉ VEZETÕ OLDALÁN, VÁC TÉRSÉGÉBEN. A RENDÕRSÉG ARRA KÉRI A SÍRKERTEKHEZ AUTÓVAL LÁTOGATÓKAT, HOGY KIVILÁGÍTOTT VAGY ÕRZÖTT PARKOLÓT VÁLASSZANAK ÉS VIGYÁZZANAK ÉRTÉKEIKRE.