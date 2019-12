A szír-orosz offenzíva leállítását követeli a török elnök

Újabb migránshullámmal fenyeget a török elnök, amennyiben az orosz és szír csapatok nem állítják le offenzívájukat Idlib tartományban. Recep Tayip Erdogan szerint már eddig is tízezrek várakoznak belépésre a török határnál, de akár milliós tömeg is útnak indulhat, ha a harc nem hagy alább.

Baljós üzenetet küldött Európába a török elnök. Recep Tayip Edogan egy isztambuli díjátadón arról beszélt, hogy hazája kivette a részét a migránsok ellátásából, és már így is 3 millió 700 ezer szír állampolgár tartózkodik Törökországban. Ha a menekültáradat nem szűnik meg, tovább fogja engedni a szíreket Európa irányába – sejtette Erdogan.

Idlib tartományból több mint 80 ezer testvérünk menekült el a bombák elől és most határaink felé tartanak. Ha az Idlib tartományban élők elleni erőszak nem szűnik meg, ez a szám tovább nő majd. Ha így történik majd, Törökország nem fogja magára vállalni ennek terhét. A menekülthullámot így minden európai ország, különösen Görögország, meg fogja érezni majd

-közölte a török elnök, aki beszédében nem tért ki arra, hogy a 2016-ban az Unióval kötött egyezményért vagyis a migránsok feltartásáért és ellátásáért több pénzt kért Brüsszeltől.

Azt viszont leszögezte, elvárja a szír és az orosz hadseregtől, hogy hagyjanak fel a lázadók ellenőrizte Idlib elleni offenzívával. A török elnök rámutatott arra is, hogy a tartományban mintegy 4 millió ember él, így ha az összecsapások folytatódnak, sokkal nagyobb tömeg indulhat útnak.

A Bassár el-Aszad szíriai elnökhöz hű Szíriai Arab Hadsereg és a vele szövetséges orosz csapatok április végén indítottak offenzívát az ország utolsó lázadók uralta régiója, Hama és Idlib tartományok ellen. Ha már csaknem teljes egészében elfoglalták, Idlibben pedig fokozzák a katonai nyomást. A terület nagy részét a Haját Tahrír as-Sám nevű dzsihadista csoport ellenőrzi, amelynek az al-Kaida szíriai szervezete is tagja. Törökország ezt a csoportot is támogatta korábban, de most már vesztésre állnak a polgárháborúban.

HírTV