A szír és az amerikai hadsereget is fenyegeti Törökország

Afrint, a kurdok által felügyelt szíriai várost már egy hónapja bombázza és lövi a török hadsereg arra hivatkozva, hogy a Népvédelmi Egységek nevű kurd haderő terroristákból áll, akik a törökországi kurd szeparatisták szövetségesei, ezért veszélyesek a törökökre. A szíriai kurdok ezt tagadják.

Az offenzíva kezdete óta Afrinból több ezer civil menekült el, mások pedig barlangokban vészelik át a légicsapásokat.

„A mi falunk 15-20 kilométerre van a fronttól. Folyamatosan bombáznak minket. A házakat, az állatokat, a fákat és a vízforrásokat is. Azt akarják, hogy eltűnjünk innen” – mondta egy afrini lakos.

A török elnök a hadművelet kezdetekor gyors győzelmet ígért, de január 20. óta az afrini körzet mindössze 10 százalékát foglalták el, és közben több mint 30 katonát és egy harci helikoptert is veszítettek.

„Már elkezdtek a földrajzi viszonyokra és hasonlókra hivatkozni, pedig szerintem ezekre fel lehetett készülni még a hadjárat előtt. Szerintem a törökök gondja most az, hogy beléptek Szíriába, és most már nem állhatnak le, nem fordulhatnak vissza – de közben haladni sem tudnak” – fogalmazott Szarikisz Kasszargian szíriai politikai elemző.

Ráadásul a szíriai kurdok hamarosan erősítést kaphatnak a törökök elleni harcban – valószínűtlen helyről. A papíron az ellenkező oldalon álló szír kormányerők megelégelték Törökország terjeszkedését.

„Ellenezzük Törökország lépését, az afrini és észak-szíriai agressziót. Hangsúlyozom: a szír kormányerők az ország területének minden egyes milliméterét meg fogják védeni” – nyilatkozta Fajszál El-Mikdad szíriai külügyminiszter-helyettes.

Hivatalosan még nem küldött katonákat Afrinba a szíriai vezetés, de az állami média ennek az ellenkezőjéről számolt be.

A török kormány jelezte: nyugodtan bevonulhat a térségbe a szír hadsereg, de azért nem csinálhat azt a saját országában, amit akar.

„Behatol a szír haderő Afrinba vagy nem? Nem ez a fontos, hanem hogy milyen céllal. Ha azért, hogy eltakarítsa a kurd szervezeteket, akkor nincs gond. De ha azért, hogy megvédje a kurdokat, akkor senki és semmi nem állíthat meg minket és a török katonákat” – jelentette ki Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter.

A törökök közben már a szintén kurd kézen lévő Manbidzs városát is kinézték maguknak. Itt azonban amerikai csapatok is állomásoznak, vagyis az Egyesült Államokat is meg kell győzni az offenzíva jogosságáról. Ha ez nem megy, Törökország itt is erőből oldaná meg a problémát.

„Ha nem sikerül tárgyalásos úton megegyezni az Egyesült Államokkal, akkor Törökország mondja ki a végső szót. Ebben az esetben Törökország kitakarítja Manbidzsból is a terroristákat, ahogy Afrinban is teszi” – mondta Bekir Bozdag török miniszterelnök-helyettes.

Ha a török katonák az amerikai jelenlét ellenére is bevonulnak Manbidzsba, két NATO-tagállam hadserege feszülhet egymásnak Szíriában.