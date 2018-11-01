A szerelésnél romlott el a Szojuz

2018. NOVEMBER 1., CSÜTÖRTÖK
FELJELENTETTE A FIDESZ DEMETER MÁRTA LMP-S KÉPVISELÕT HIVATALI VISSZAÉLÉS ÉS SZEMÉLYES ADATOKKAL VALÓ VISSZAÉLÉS MIATT.
BÖRÖCZ LÁSZLÓ: DEMETER OLYAN KATONAI ADATOKAT HOZOTT NYILVÁNOSSÁGRA, MELYEK AZ ENSZ CIPRUSI MISSZIÓJÁRÓL SZÓLNAK, ÉS 30 ÉVIG TITKOSAK.
ELEMZÕ: A CSOK KIBÕVÍTÉSE MEGDUPLÁZHATJA AZ IGÉNYBEVEVÕK KÖRÉT.
ERDÕ PÉTER: MINDENSZENTEK NAPJÁN AZ ÖSSZES ÜDVÖZÜLTRE EMLÉKEZÜNK.
A KATASZTRÓFAVÉDELEM ÁTVETTE A ZÖLD HÍD KFT.-TÕL A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS IRÁNYÍTÁSÁT KÖZÖLTE POGÁCSÁS TIBOR ÖNKORMÁNYZATI ÁLLAMTITKÁR AZ M1-EN.
A KORMÁNY 26,4 MRD FT-OT BIZTOSÍT A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRA MAGYAR KÖZLÖNY.
PÁRBESZÉD: MIVEL A KORMÁNY FINANSZÍROZÁSÁVAL INDULT ÚJRA A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS, A LAKOSSÁG KÉTSZER FIZETI MEG A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJÁT.
UNGÁR PÉTER: AZ LMP ÉS A JOBBIK ÖSSZEFOGÁSÁVAL LEGYÕZHETÕ A FIDESZ AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKON.
10 MILLIÁRD FORINTOS PÁLYÁZATI KERET NYÍLT A KISGYERMEKET NEVELÕK MUNKAVÁLLALÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA.
MUNKACSOPORTOT HOZ LÉTRE A KORMÁNY AZ EURÓPAI HATÁRREGISZTRÁCIÓS ÉS UTASINFORMÁCIÓS RENDSZER KOORDINÁLÁSÁRA.
JOBBIK: CSATLAKOZNI KELL AZ EURÓPAI ÜGYÉSZSÉGHEZ!
NOVEMBER 1-TÕL MÁR CSAK AZ IDÉN MÁRCIUSBAN MEGJELENT, MEGÚJULT 1000 FORINTOS BANKJEGYEKKEL LEHET FIZETNI.
A LÁTOGATÓK ELÕTT IS ÚJRANYITOTT 3 ÉS FÉL ÉV UTÁN A SZÉPMÛVÉSZETI MÚZEUM.
AZ ERDÉLYRÕL SZÓLÓ BOTRÁNYOS KIJELENTÉSE MIATT TÖRTÉNELEMKÖNYVET KÜLDÖTT JEAN-CLAUDE JUNCKERNEK A SZOCIALISTA EP-KÉPVISELÕ, UJHELYI ISTVÁN.
ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR PETRO POROSENKO UKRÁN ELNÖKKEL TALÁLKOZOTT KIJEVBEN.
NÉMETORSZÁG TÁMOGATJA AZ OROSZORSZÁGGAL SZEMBENI EU-S GAZDASÁGI SZANKCIÓK MEGHOSSZABBÍTÁSÁT MONDTA ANGELA MERKEL KIJEVBEN.
THE TIMES: LONDON ÉS BRÜSSZEL IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ EURÓPAI UNIÓVAL.
A BREXIT UTÁN A BRIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ CÉGEK TOVÁBBRA IS HOZZÁFÉRNEK AZ EURÓPAI PIACOKHOZ.
BEKÉRETTE AZ ALBÁN KÜLÜGYMINISZTÉRIUM A GÖRÖG NAGYKÖVETET, MERT TÖBB GÖRÖG VÁROSBAN ÉRT ATROCITÁS ALBÁNOKAT ÉS ALBÁN CÉGEKET.
AUSZTRIA KILÉP AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJA ELFOGADÁSÁNAK FOLYAMATÁBÓL.
NEM SZABAD ELHALLGATNI A MIGRÁCIÓ KÖRÜLI PROBLÉMÁKAT, HANEM BESZÉLNI KELL RÓLUK MONDTA JENS SPAHN, A NÉMET CDU EGYIK ELNÖKJELÖLTJE.
HÉT NÕT FOGDOSOTT MEG EGY JORDÁN FÉRFI A HALLOWEENI FELVONULÁSON ESSENBEN, A FÉRFIT ÕRIZETBE VETTÉK.
VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK: KÖVETKEZMÉNYEKKEL JÁRHAT A RUSZOFÓBIA, A PRIMITÍV NACIONALIZMUS, ÉS AZ EGYHÁZI ÜGYEKBE VALÓ BEAVATKOZÁS A POSZTSZOVJET TÉRSÉGBEN.
A PITTSBURGHI LÖVÖLDÖZÉS ELKÖVETÕJE ELLEN 44 RENDBELI BÛNCSELEKMÉNY MIATT EMELTEK VÁDAT.
NEM VALLOTTA BÛNÖSNEK MAGÁT BÍRÓSÁGI MEGHALLGATÁSÁN AZ AZ AMERIKAI FÉRFI, AKI ÉN 11 EMBERT MEGÖLT AZ EGYIK PITTSBURGHI ZSINAGÓGÁBAN.
TÖRÖK LAP: AMERIKA FEGYVEREKET KÜLDÖTT AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORSZERVEZETNEK SZÍRIÁBA ARANYÉRT ÉS MÛKINCSEKÉRT CSERÉBE.
A BAJKONURI ÖSSZESZERELÉSKOR SÉRÜLT MEG A SZOJUZ FG HORDOZÓRAKÉTA SZENZORA, AMELY HÁROM HETE AZ ÛRHAJÓSOK KÉNYSZERLESZÁLLÁSÁT OKOZTA MTI.
LEZUHANT EGY KATONAI HELIKOPTER AFGANISZTÁNBAN, A FEDÉLZETEN TARTÓZKODÓ 25 EMBER MEGHALT.
MEGTALÁLTÁK AZ INDONÉZ HATÓSÁGOK A FEDÉLZETÉN 189 EMBERREL LEZUHANT UTASSZÁLLÍTÓ EGYIK DARABJÁT.
BÚVÁROK MEGTALÁLTÁK ÉS FELHOZTÁK A LEZUHANT INDONÉZ REPÜLÕGÉP EGYIK FEKETEDOBOZÁT.
AZONNAL MEGFOJTOTTÁK A SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓT, AMINT BELÉPETT A TÖRÖKORSZÁGI NAGYKÖVETSÉGRE KÖZÖLTE A VIZSGÁLÓ HATÓSÁG.
MEGSZÜNTETNÉ A SZÜLETÉS JOGÁN AUTOMATIKUSAN JÁRÓ AMERIKAI ÁLLAMPOLGÁRSÁG GYAKORLATÁT DONALD TRUMP.
NEM BÜNTETIK A SZEXUÁLIS ERÕSZAKOT ÉSZAK-KOREÁBAN - KÖZÖLTE A HUMAN RIGHTS WATCH EMBERJOGI SZERVEZET.
KATASZTRÓFAVÉDELEM: BALESET TÖRTÉNT AZ M7-ES AUTÓPÁLYÁN A BALATON FELÉ VEZETÕ OLDALON, TÁRNOKNÁL, NAGY A TORLÓDÁS, A FORGALOM EGY SÁVON HALAD.
HÁROM AUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ M2-ES AUTÓÚTON DUNAKESZI ÉS GÖD KÖZÖTT, EGY EMBER MEGHALT, TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK.
TÛZ KELETKEZETT EGY 20 NM-ES IRODÁBAN KAPOSVÁRON, A BUDAI NAGY ANTAL UTCA EGYIK ÜZLETHÁZÁBAN, A LÁNGOKAT MEGFÉKEZTÉK.
ÉGÕ LAKÁSBÓL MENTETTEK KI EGY 86 ÉVES ASSZONYT A BAJAI RENDÕRÖK, SENKI SEM SÉRÜLT MEG.
NOV. 1-JÉN A SZOMBATI, 2-ÁN ÉS 3-ÁN AZ ÜNNEPNAPI, 4-ÉN A VASÁRNAPI MENETREND SZERINT JÁRNAK A VONATOK.
12 ÉV FEGYHÁZAT KAPOTT AZ A BERETTYÓÚJFALUI FÉRFI, AKI FOLYAMATOSAN MEGERÕSZAKOLTA UNOKÁJÁT.