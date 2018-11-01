2018. november 1.,
csütörtök, Marianna napja

A szerelésnél romlott el a Szojuz

Hír TV

2018. november 1., csütörtök 16:04, frissítve: csütörtök 16:37

A végső összeszereléskor, a bajkonuri kilövőállásnál sérült meg az a szenzor, ami miatt a Szojuz legénységének kényszerleszállást kellett végrehajtania.

A vizsgálatok szerint még két űrrakétának lehet hasonló baja. Október 11-én egy orosz és egy amerikai űrhajósnak kellett megszakítani a küldetését, mindketten épségben földet értek az ejtőernyővel fékezett visszatérőkabinban. Embert szállító orosz űrhajóval legutóbb 35 éve történt baleset a felbocsátáskor.

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