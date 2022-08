A szerbiai katonaság nem lépte át a koszovó-szerb határt

Megosztás itt:

Hangsúlyozták: a szerb hadsereg nem hatolt be Koszovó területére. A Koszovóban élő szerbek közben ma több helyen is lezárták az utakat, így tiltakozva az ellen, hogy éjféltől rájuk vonatkozó szigorításokat vezet be Pristina. A koszovói rendőrség vasárnap este több határ-átkelőt is lezárt. Kosovska Mitrovica északi részén pedig megszólaltak a légvédelmi szirénák - erősítette meg a HírTV szabadkai tudósítója.