A szerbek támadásként, az albánok hőstettként tartják számon

KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. SZIJJÁRTÓ PÉTER: MAGYARORSZÁG A GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAG EGYETLEN PONTJÁT SEM HAJTJA VÉGRE. ORBÁN VIKTOR: ARRA KÉREM A MAGYAR EMBEREKET, MENJENEK EL SZAVAZNI ÉS MUTASSUK MEG BRÜSSZELNEK MÁJUS 26-ÁN KOSSUTH RÁDIÓ. DK: AZ ELLENZÉK BENYÚJTOTTA AZ OTTHONÁPOLÁSI MINIMUMRÓL SZÓLÓ KÖZÖS HATÁROZATI JAVASLATOT A PARLAMENTNEK. FIDESZ: KÉTSZÍNÛ, AMIT AZ ELLENZÉK AZ OTTHONÁPOLÁS ÜGYÉBEN MÛVEL. NÉPSZERÛ A KORAI ÓVODAKEZDÉS, A PEDAGÓGUSOK ÉS SZÜLÕK KÖZÖTT EGYETÉRTÉS VAN A MIELÕBBI KEZDÉS HASZNOSSÁGÁT ILLETÕEN MAGYAR NEMZET. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS: A GYEREKEK A MAGYAR NEMZET JÖVÕJÉNEK ZÁLOGAI. BÁNKI ERIK: A JOGI FELTÉTELEK ADOTTAK LESZNEK A NEMZETKÖZI SPORTSZÖVETSÉGEK BUDAPESTRE KÖLTÖZÉSÉHEZ. ITM: AZ IDEI TESZEDD! ÖNKÉNTES SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓ SIKERE AZT MUTATJA, HOGY ÖSSZEFOGOTT AZ ORSZÁG EGY TISZTÁBB KÖRNYEZETÉRT. AZ IDÉN ERDÉLYI TELEPÜLÉSEK IS JELENTKEZHETNEK A 26. VIRÁGOS MAGYARORSZÁG KÖRNYEZETSZÉPÍTÕ VERSENYRE. HATVANMILLIÓ FORINT BÍRSÁGOT SZABOTT KI A JEGYBANK A MAGYAR POSTA BIZTOSÍTÓIRA. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. MNB: 640 MILLIÓ EURÓRA CSÖKKENT A FIZETÉSI MÉRLEGTÖBBLET 2018-BAN. MEGKEZDÕDÖTT A NAGYBÖJTI TARTÓSÉLELMISZER-GYÛJTÉS A TEMPLOMOKBAN ÉS AZ EGYHÁZMEGYEI KARITÁSZKÖZPONTOKBAN - KÖZÖLTE A KATOLIKUS KARITÁSZ IGAZGATÓJA AZ M1-EN. IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁST TARTANAK VASÁRNAP IBRÁNYBAN, A VOKSOLÁSON KÉT FÜGGETLEN JELÖLT INDUL - KÖZÖLTE A JEGYZÕ. ÁPRILIS 1-JÉIG PÁLYÁZHATNAK UTAZÁSI TÁMOGATÁSRA A CSÍKSOMLYÓI PÁPALÁTOGATÁSRA UTAZÓ 13 ÉS 19 ÉV KÖZÖTTI FIATALOK. OMSZ: ÉJSZAKAI MENTÉSRE IS ALKALMASAK LESZNEK AZ ÚJ HELIKOPTEREK M1. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. AZ OSZTRÁK BELÜGYMINISZTER EGYSÉGESSÉ TENNÉ ÉS KORLÁTOZNÁ A MENEDÉKKÉRÕKNEK FIZETHETÕ ÓRABÉRT. VISSZAKOZOTT A ROMÁN KORMÁNYFÕ AZ IZRAELI NAGYKÖVETSÉG JERUZSÁLEMBE KÖLTÖZTETÉSE ÜGYÉBEN. AMERIKAI IGAZSÁGÜGYI MINISZTER: MUELLER NEM TALÁLT BIZONYÍTÉKOT, HOGY A TRUMP-KAMPÁNYTÖRZS VAGY MUNKATÁRSAI ÖSSZEJÁTSZOTTAK OROSZOKKAL. TRUMP ÜGYVÉDJE VIZSGÁLATOT KÖVETEL A MUELLER-VIZSGÁLAT MEGINDÍTÁSÁNAK OKAIRÓL. EGY HÉTTEL AZ UKRAJNAI ELNÖKVÁLASZTÁS ELÕTT, VOLODIMIR ZELENSZKIJ AZ ÉLEN, POROSENKO, HA VESZÍT IS, A POLITIKÁBAN MARAD. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. MOSZKVA ELISMERTE, HOGY NEM TUD MEGFIGYELÕKET KÜLDENI AZ UKRÁN ELNÖKVÁLASZTÁSRA. LEMONDTA BUKARESTI LÁTOGATÁSÁT JORDÁNIA URALKODÓJA AZ IZRAELI ROMÁN NAGYKÖVETSÉGGEL KAPCSOLATOS KIJELENTÉS MIATT. IZRAELI LAKÓHÁZBA CSAPÓDOTT EGY GÁZAI ÖVEZETBÕL KILÕTT RAKÉTA, A TÁMADÁSBAN HAT EMBER MEGSEBESÜLT, KÖZTÜK EGY CSECSEMÕ - KÖZÖLTÉK AZ IZRAELI HATÓSÁGOK. AZ IZRAELI HADSEREG KÖZÖLTE, HOGY MOZGÓSÍTÁSBA KEZDETT, A HAMÁSZ "TECHNIKAI HIBÁRA" HIVATKOZOTT A REGGELI RAKÉTATÁMADÁS UTÁN - JELENTETTE A HELYI MÉDIA. A LÉGIIRÁNYÍTÓK RÉSZLEGES SZTRÁJKJA MIATT FENNAKADÁSOK VÁRHATÓK A BRÜSSZELI ZAVENTEM REPÜLÕTÉREN. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. ENSZ: TÍZ GYEREKKEL ÉS HÁROM FELNÕTTEL VÉGZETT AFGANISZTÁNBAN EGY ELHIBÁZOTT AMERIKAI LÉGICSAPÁS. A NÉMET KÜLÜGYMINISZTER BÍRÁLTA OLASZORSZÁG RÉSZTVÉTELÉT KÍNA VILÁGMÉRETÛ GAZDASÁGI TERVÉBEN. A CARACASI VEZETÉS SZERINT GUAIDÓ KABINETFÕNÖKE BÉRGYILKOSOKAT AKART FELFOGADNI MERÉNYLETEKHEZ. BAGHÚZ FELSZABADÍATÁSÁVAL GYÕZELMET HIRDETETT AZ ISZLÁM ÁLLAM FELETT KELET-SZÍRIÁBAN AZ AMERIKAI TÁMOGATÁSÚ KURD-ARAB FEGYVERES KOALÍCIÓ. TÖBB MINT 400-AN MEGHALTAK ÉS TÖBB MINT 1500-AN MEGSÉRÜLTEK MOZAMBIKBAN AZ IDAI CIKLON PUSZTÍTÁSA MIATT. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. FELDOLGOZZA ÉS NYILVÁNOSSÁGRA HOZZA A NÁCI REZSIM IDEJÉN FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉGÉT A NÉMETORSZÁGI REIMANN GYÁRIPAROS CSALÁD. TÛZVÉSZ PUSZTÍT A NYUGAT-KAZAHSZTÁNI KALAMKASZ OLAJMEZÕN HÉTFÕ HAJNAL ÓTA - KÖZÖLTE AZ ORSZÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI HIVATALA. HARCKOCSI GÁZOLT HALÁLRA SVÉDORSZÁGBAN EGY HADGYAKORLATON RÉSZT VEVÕ KATONÁT. ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ ÉS EGY MOTOROS CEGLÉDBERCEL BELTERÜLETÉN, A MOTORT VEZETÕ FÉRFI A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE. EGY KAMION KIDÖNTÖTT KÉT VILLANYOSZLOPOT A BERZEVICZY UTCA ÉS A KÁROLYI ISTVÁN UTCA KERESZTEZÕDÉSÉBEN ÚJPESTEN, AZ ÉRINTETT ÚTSZAKASZT LEZÁRTÁK. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. FOKOZOTT ELLENÕRZÉSBE KEZD A RENDÕRSÉG A VONATOKON ÉS A VASÚTÁLLOMÁSOKON.