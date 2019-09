A szerb kormányfő örül Trócsányi László biztosi jelölésének

Ursula von der Leyen elnöksége új Korszakot nyithat az Európai Unióban – mondta a kormányzóvivő a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Hollik István szerint ezt jelzi az is, hogy a vártnál erősebb pozíciót kapott Trócsányi László azzal, hogy a szomszédságpolitikáért és az EU bővítésért felelős biztos lehet. Soha nem működött olyan jól a magyar érdekérvényesítés az Európai Unióban, mint most - mondta Tóth Erik, a Nézőpont Intézet elemzője az M1-en. Újabb dokumentum került a Magyar Nemzet birtokába, ami megerősítheti, hogy az ellenzék Józsefvárosban adatokat gyűjthetett az önkormányzati választásra. Bűncselekmény gyanúját veti fel az ellenzéki adatgyűjtés Józsefvárosban - mondta Ifj. Lomnici Zoltán a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Az alkotmányjogász azután nyilatkozott így, hogy a Magyar Nemzet információi szerint felvetődött a gyanú, hogy ellenzéki aktivisták üzemszerűen rögzítik a kerületben az ajánlóíveken szereplő személyek adatait. Ragaszkodik a Jobbik a holokausztgyalázó Kulcsár Gergelyhez. Az antiszemita megnyilvánulásokról ismert politikus a párt Hajdú-Bihar megyei listáján kapott helyet - írja a Magyar Nemzet. A kormány erejéhez mérten mindig támogatni fogja a gazdaságban már bizonyított magyar családi vállalkozások értékes kezdeményezéseit - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Idén is folytatódik a beszállító fejlesztési program, amelyben 3 milliárd forint keretösszeget különített el a kormány arra, hogy a kis- és közepes vállalkozások nagyvállalati beszállítók legyenek – mondta György László államtitkár az M1-en. Pénzügyminisztérium: Sikeres a munkaerőpiaci reformprogram, a munkaadók és a foglalkoztatási szolgálatok szorosabb együttműködésére épülő kezdeményezéssel 33 ezer álláskereső jutott munkához és mintegy 90 százalékuk ma is dolgozik. Öt év alatt 7-ről 12 százalékra nőtt a magyar felsőoktatást választó külföldi tanulók száma -erről Rétvári Bence, a KDNP alelnöke beszélt a Magyar Nemzetnek. Nagy megtiszteltetésnek nevezte Trócsányi László mind maga, mind Magyarország számára, hogy a szomszédság- és bővítéspolitikai tárcát kapta az Európai Bizottság megválasztott elnökétől. Jó hírnek nevezte Ana Brnabic szerb miniszterelnök, hogy Trócsányi Lászlót szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős uniós biztosnak jelölte az Európai Bizottság megválasztott elnöke, Ursula von der Leyen. Angela Merkel német kancellár a klímavédelemre fordított kiadások növelése mellett foglalt állást a költségvetés általános parlamenti vitáján. A legfőbb skót bíróság szerint törvénysértő volt a brit parlamenti ülésszak lezárása. Ferenc pápa szerint az amerikai katolikus vezetők hátba szúrták őt. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, bírálói rosszat akarnak az egyháznak, és mindössze az érdekli őket, hogyan lehetne őt eltávolítani vagy egyházszakadást előidézni. Szaúd-Arábia az Iszlám Együttműködés Szervezete külügyminisztereinek rendkívüli összehívását kezdeményezte, miután Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő bejelentette, hogy választási győzelme esetén Izrael annektálni fogja Ciszjordánia egy részét. Donald Trump kérésére lemondott John Bolton, az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója - jelentette a Fox televízió. Donald Trump amerikai elnök az előző nemzetbiztonsági tanácsadóval, Herbert McMaster altábornaggyal konzultált rendszeresen John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadó helyett - jelentette az NBC amerikai televízió. Észak-Karolinában mindkét szövetségi képviselői pótválasztást a republikánusok nyerték. A Deutsche Bank azzal számol, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed a következő egy évben jelentősen csökkenti az alapkamatot és hogy lassul az amerikai gazdaság növekedése. A kínai kormányzat vámügyekért felelős bizottsága bejelentette, hogy egy évre felfüggeszti az egyes amerikai termékekre kivetett pótvámokat. Átalakította kormányát Abe Sindzó japán miniszterelnök, új miniszterek kerültek egyebek közt a védelmi és a külügyi tárca élére - jelentette be Szuga Josihide japán kormányszóvivő. Őrizetbe vettek három ausztrál állampolgárt Iránban - tudatta a canberrai kormány. Nem fogja engedni a Fülöp-szigetek kormánya, hogy az ENSZ vizsgálatot indítson az ország drogellenes háborújában meggyilkolt több ezer ember ügyében - közölte Teodoro Locsin Fülöp-szigeteki külügyminiszter. Huszonötezer fölé emelkedett az égei-tengeri görög szigeteken tartózkodó menedékkérők száma. Az izraeli légierő terroristák katonai létesítményeit bombázta a palesztinok lakta Gázai övezetben, válaszul arra, hogy onnan rakétákat lőttek ki izraeli városokra. A Pentagon 2020. szeptember végéig meghosszabbította az Egyesült Államok déli határára rendelt katonák szolgálatát - jelentette be Chris Mitchell alezredes, a Pentagon szóvivője. Nagy méretű rakéta-sorozatvetőt tesztelt Észak-Korea - jelentette az ország állami hírügynöksége, a kísérlet eredményességére azonban nem tért ki. Hongkongi tüntetők egy csoportja kifütyülte a kínai himnuszt a hongkongi futballválogatott Irán elleni hazai mérkőzésén - olvasható a South China Morning Post című hongkongi lap internetes oldalán. Erőteljes robbanás történt Kabulban, az Egyesült Államok afganisztáni nagykövetségének közelében, a 2001. szeptember 11-i terrortámadás évfordulóján. 11 év börtönre ítéltek egy fehér férfit az Egyesült Államok déli államában, Mississippiben, mert a Ku Klux Klan jelképével próbált félelmet kelteni a helyi feketékben. Tűz ütött ki Tanegasima szigetén, Japánban, ami miatt el kellett halasztani a Nemzetközi Űrállomásra tartó teherhajó indítását. Jogerősen nyolc év fegyházbüntetésre ítélte a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla a bicskei gyermekotthon volt igazgatóját, aki a felügyeletére bízott kiskorúakkal szexuális kapcsolatot létesített. Jogerősen hat év kilenc hónap börtönbüntetéssel sújtott a Szegedi Ítélőtábla egy szerb férfit, aki több mint száz kilogramm hasist próbált Magyarországon keresztül Ausztriába csempészni 2017-ben. Magyar Közút: szombattól folytatódik az M7-es autópálya felújítása. Havas Attila megnyerte a motorcsónakos Hidro GP F-500-as világbajnoki sorozatot. Férfi kézilabda NB I: Telekom Veszprém - Grundfos Tatabánya KC 33:22; MOL-Pick Szeged - Váci KSE 39:23 Női kézilabda NB I: FTC-Rail Cargo Hungaria - DVSC Schaeffler 30:30 Márton Anita idei legjobb eredményével, 18,95 méterrel harmadik helyen zárt súlylökésben az Európa és Egyesült Államok közötti minszki atlétikai viadalon. Pars Krisztiánnal 15 fős jelenleg a szeptember 27-én kezdődő dohai világbajnokságra utazó magyar atlétaválogatott, de a létszám még mindig nőhet.