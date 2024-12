A szerb főügyészhez fordultak segítségért a tiltakozó hallgatók

Megosztás itt:

A több száz egyetemista szerdán végigvonult Belgrád központján, hogy a főügyészségnél átadjon Dolovacnak ezer, azonos tartalmú levelet, amelyekben azt követelik, hogy hivatala mindenféle korrupciótól vagy politikai befolyástól mentesen harcoljon az igazságért és a jogért.

A hallgatók - és az ellenzék - hetek óta tiltakoznak, és a diákok a szerb állami egyetemeken működő 64 kar majdnem mindegyikét blokád alatt tartják.

November elsején leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, 15 ember halálát okozva. A tüntetők azt követelik, hogy a hatóságok tartóztassák le a felelősöket, hozzák nyilvánosságra a vasútállomás újjáépítésében részt vevő cégekkel kötött szerződéseket, valamint mondjon le a miniszterelnök és Újvidék polgármestere. A tiltakozók szerint a tragédiát az országban mindent átszövő korrupció okozta.

A szerződéseket azért szeretnék látni, mert a tragédia napján az illetékes miniszter és a pályaépítésért és fenntartásért felelős vállalat azt közölte, hogy a szóban forgó előtető nem volt része a felújítási munkának, viszont számos, azóta készült felvétel tanúsága szerint közben módosítottak a szerkezetén, és további terhelésnek tették ki.

Az újvidéki vasútállomás 1964-ben átadott épületét 2021 és 2022 során több hullámban felújították, és a munka az idén is folytatódott. Goran Vesic építésügyi miniszter júliusban jelentette be, hogy befejezték a felújítást, az egész épület újra használható. A miniszter azóta lemondott, az ügy miatt előzetes letartóztatásba is helyezték, de azóta szabadon bocsátották.

Aleksandar Vucic köztársasági elnök kérésére a múlt hét végén a kormány nyilvánosságra hozott 195 olyan dokumentumot, amely a vasúti pályaudvar felújításával függ össze, a sajtónak nyilatkozó építésügyi szakemberek szerint viszont a dokumentáció hiányos, és az ügyben eljáró újvidéki főügyészség is mintegy kilencszáz összeszedett dokumentumról beszélt első jelentésében.

Az egyetemi hallgatók tüntetéséhez a múlt vasárnap több tízezren - egyes becslések szerint több mint százezren - csatlakoztak Belgrádban.

MTI