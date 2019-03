A szenátus is megszavazhatja a rendkívüli állapot elutasítását

DEUTSCH TAMÁS: BRÜSSZEL BEVÁNDORLÁSPÁRTI TERVEINEK NAGYON IS SOK KÖZE VAN SOROS GYÖRGYHÖZ. A MIGRÁCIÓS VÁLSÁG FOLYAMATOS TRIANONT JELENT EURÓPÁNAK - MONDTA LEZSÁK SÁNDOR, AZ ORSZÁGGYÛLÉS FIDESZES ALELNÖKE A NEMZETI FÓRUM KÖZGYÛLÉSÉN, SZOMBATON. POTÁPI ÁRPÁD ÁLLAMTITKÁR: RÁKÓCZI SZABADSÁGHARCÁNAK ÖRÖK ÜZENETE, HOGY CSAK AZ OTT ÉLÕK TEHETIK SZABADDÁ SZÜLÕFÖLDJÜKET. KOVÁCS ZOLTÁN: A MAGYAR EMBEREK VÉLEMÉNYE FONTOSABB A PÁRTFEGYELEMNÉL KOSSUTH RÁDIÓ. HOLLIK ISTVÁN: AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG A MAGYAR PLAKÁTKAMPÁNYRA REAGÁLVA TULAJDONKÉPPEN BEISMERTE, HOGY A BEVÁNDORLÁSPÁRTI BRÜSSZELI TERVEK LÉTEZNEK. DK: TEGYEN FELJELENTÉST A FÕPOLGÁRMESTER, HA TUDOMÁSA VAN A FÕVÁROSI PARKOLÁSI RENDSZER VISSZAÉLÉSEIRÕL. FIDESZ: UNGÁR PÉTER KÉTSZÍNÛ ELLENZÉKI POLITIKUS, AKI NEM SZAVAZTA MEG AZ ÁPOLÁSI DÍJ EMELÉSÉT. SORON KÍVÜL ELINDÍTJA AZ ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT A SZÜLÕK ELHELYEZÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÓRHÁZI ÁGYAK BESZERZÉSÉT. NYOLC NAGYPROJEKT VAN KÉSZÜLÕBEN A NEMZETI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÕ ZRT.-NÉL VILÁGGAZDASÁG. BÕVÜL A MEZÕGAZDASÁGI ROBOTOK PIACA NÉPSZAVA. MÁRTON ANITA SÚLYLÖKÕ BRONZÉRMET NYERT A GLASGOW-I FEDETTPÁLYÁS ATLÉTIKAI EURÓPA-BAJNOKSÁGON. ORBÁN VIKTOR: A TÖRÉST A NÉMET-MAGYAR POLITIKAI KAPCSOLATOKBAN A BEVÁNDORLÁS OKOZTA - WELT AM SONNTAG. NAGYON BONYOLULTNAK MINÕSÍTETTE AZ EURÓPAI NÉPPÁRT ÉS A FIDESZ JELENLEGI VISZONYÁT MANFRED WEBER, AZ EPP CSÚCSJELÖLTJE EGY INTERJÚBAN. KÓSA LAJOS FIDESZES ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ: A FIDESZ NEM BÍRÁLJA JEAN-CLAUDE JUNCKERT, DE NEM ÉRT VELE EGYET. HEINZ-CHRISTIAN STRACHE OSZTRÁK ALKANCELLÁR: A BEVÁNDORLÁS NEM TUDJA MEGOLDANI A DEMOGRÁFIAI PROBLÉMÁT. NAGY-BRITANNIA KILÉPÉSE VESZÉLYEZTETI EURÓPA JÖVÕJÉT MONDTA MOHI CSABA VOLT NAGYKÖVET AZ M1-EN. A MATTEO SALVINI OLASZ BELÜGYMINISZTER VEZETTE LIGA PÁRT TOVÁBBI ERÕSÖDÉSÉT MUTATJÁK AZ OLASZORSZÁGI FELMÉRÉSEK. NETANJAHU: IZRAEL ÉS OROSZORSZÁG EGYÜTTMÛKÖDIK A KÜLFÖLDI FEGYVERESEK KIVONÁSÁNAK ÖSZTÖNZÉSE CÉLJÁBÓL. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TOVÁBBI TÖBB MINT 40 MILLIÓ DOLLÁR SEGÉLLYEL TÁMOGATJA A BANGLADESBE MENEKÜLT ROHINGJÁKAT. TÖBB SZÁZ PALESZTIN ZARÁNDOK HAGYTA EL GÁZÁT, HOGY EGYIPTOMON KERESZTÜL MEKKÁBA ZARÁNDOKOLJON. SIKERES VOLT DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK ÉS KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ HANOI CSÚCSTALÁLKOZÓJA - JELENTETTE KI JOHN BOLTON NEMZETBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ. LEGKEVESEBB 23 EMBER MEGHALT, MERT TORNÁDÓK CSAPTAK LE ALABAMA ÁLLAM DÉLKELETI RÉSZÉRE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN. A SZENÁTUS IS MEGSZAVAZHATJA A TRUMP ÁLTAL KIHIRDETETT RENDKÍVÜLI ÁLLAPOT ELUTASÍTÁSÁT. OKF: HALÁLOS BALESET TÖRTÉNT A BUDAÖRSI VASÚTÁLLOMÁSON. 13 ILLEGÁLIS MIGRÁNST TARTÓZTATTAK FEL A RENDÕRÖK HERCEGSZÁNTÓNÁL, A FÉRFIAK IRAKI, ILLETVE SZÍR ÁLLAMPOLGÁRNAK VALLOTTÁK MAGUKAT. KÁBÍTÓSZER-TERMESZTÕ PÁRT TARTÓZTATTAK LE A RENDÕRÖK BUDAPESTEN, AKIKNEK A LAKÁSÁBAN 216 TÕ MARIHUÁNÁT TALÁLTAK. TRAKTORRAL ÜTKÖZÖTT EGY TEHERAUTÓ NAGYVENYIMNÉL, A TEHERAUTÓ VEZETÕJE ÉLETÉT VESZTETTE, KETTEN MEGSÉRÜLTEK.