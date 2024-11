A szélsőbaloldali EP-képviselő ismét Orbán Viktor kormányfőt kritizálta + videó

Megosztás itt:

Ilaria Salis azt állította: nincsenek meg a tisztességes eljárás feltételei az antifasiszták számára Magyarországon. Hazánkban azért került börtönbe, mert társaival brutális összevertek ártatlan járókelőket Budapest utcáin.

"Ilaria Salis szolidaritásáról biztosította Párizsban letartóztatott bajtársát, és jelezte, mindent megtesz, hogy na adják át a magyar hatóságoknak. Rexino Arzaj antifa letartóztatásának híre egészen közelről érinti Salist. Nem véletlen, hogy a hír hallatára azonnal bajtársa védelmére kelt és mozgósításba kezdett.

Az albán származású fiút a francia hatóságok jelenleg a párizsi börtönben tartják fogva, de pár napon belül átadhatják a magyar hatóságoknak. A párizsi bíróságon ma döntés születik arról, hogy Salis bűntársát a francia hatóságok kiadják-e Magyarországnak. Ha ez megtörténik, akkor Salis mentelmi jogát is könnyen megvonhatják az EP-ben. Éppen ezért a képviselő azonnal bajtársa segítségére sietett. „Gino szabad ember, nem adják ki” - jegyezte be Salis a közöségi csoportban egy üzenetében.

Az olasz lapok szerint kissé botladozó érveket próbál felállítani Salis Arzaj védelmében. Beszámol arról, hogy albán származású bajtársa háromévesen érkezett Olaszországba és húsz éven keresztül állandó lakóhellyel rendelkezett. Ennek ellenére Olaszország rendszerszintű rasszizmusa miatt megtagadták tőle az állampolgárságot, néhány rendőrségi jelentésre hivatkozva. A jelentések szélsőbaloldali mozgalmak aktivistájaként elkövetet estetekre vonatkoznak.

A bejegyzésben Salis szolidaritásra szólítja fel a baloldali politikusokat. Zsarnoknak nevezi Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, aki lábbal tiporja az antifasizmus és a jogállamiság értékeit. Azt állítja, hogy az ő esete is azt bizonyítja, hogy Magyarországon nem várható tisztességes eljárás, valamint az alapvető jogok tiszteletben tartása sem Gino sem semmilyen más antifasiszta számára. Vágül azt is elmodnta reméli, hogy ahogyan őt kiszabadították és hazahozták Olaszországba, ugyanúgy tesz majd Ginóval is az olasz baloldal."