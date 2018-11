A szaúdi trónörökös ölette meg Hasogdzsit

Az Egyesült Államok Központi Hírszerző Ügynöksége, a CIA arra jutott, hogy a szaúdi trónörökös rendelte el Dzsamál Hasogdzsi ellenzéki újságíró meggyilkolását - tudatta a The Washington Post című amerikai lap pénteki számában.

A CIA állítása alapján Szaúd-Arábia kormánya valótlanul bizonygatja, hogy Mohammed bin Szalmánnak nincs köze a The Washington Post szaúdi újságírójának halálához - írta a lap.

A szaúdi ügyészség csütörtökön jelentette be, hogy halálbüntetést kért öt vádlottra a Dzsamál Hasogdzsi újságíró meggyilkolásának ügyében folyó rijádi büntetőperben. A vádirat szerint az öt férfi Szaúd-Arábia isztambuli főkonzulátusán méreginjekcióval meggyilkolta, majd feldarabolta Hasogdzsit. A perben további tíz ember ül a vádlottak padján, viszont teljesen tisztára mosták az ügyben a sivatagi királyság nagyhatalmú trónörökösét, Mohammed bin Szalmánt.

A The Washington Post - névtelenségbe burkolódzó nyilatkozókra hivatkozva - azt írja, hogy a CIA számos információs forrást elemzett, köztük egy telefonbeszélgetést a trónörökös fivére - Halid bin Szalmán, Szaúd-Arábia washingtoni nagykövete - és Hasogdzsi között. Eszerint a nagykövet a trónörökös utasítására arra kérte a Törökországban tartózkodó Hasogdzsit, hogy menjen be Szaúd-Arábia isztambuli főkonzulátusára.

A nagykövet egy pénteki Twitter-bejegyzésében tagadta azt is, hogy telefonon beszélt volna az újságíróval, és azt is, hogy bármilyen módon arra kérte volna: menjen be a konzulátusra.

A The New York Times című lap is beszámolt arról pénteken, hogy a CIA lehallgatta a trónörökös telefonbeszélgetéseit, és ezekből az derül ki: Mohammed bin Szalmán nem kifejezetten arra adott utasítást, hogy öljék meg az újságírót, de a CIA szerint meggyilkolása mégiscsak az ő jóváhagyásával történt.

A Pápua Új-Guineai APEC-csúcsértekezleten tartózkodó Mike Pence amerikai alelnök a sajtójelentésekből a hírszerzési értesülésekre nem reagált, csak általánosságban azt mondta újságíróknak: az Egyesült Államok felelősségre fogja vonni Dzsamál Hasogdzsi gyilkosait és mindenkit, aki bűnrészes ebben az ügyben. Pence szerint a gyilkosság a szabad és független sajtó elleni támadás is volt egyúttal. Hozzátette, hogy mindazonáltal az Egyesült Államok keresi a módját annak, hogy meg tudja őrizni erős és régi partneri kapcsolatát a szövetséges Szaúd-Arábiával.

Az amerikai külügyminisztérium egyelőre elzárkózott attól, hogy kommentálja a lapjelentéseket.

Az 59 éves Dzsamál Hasogdzsit, aki az Egyesült Államokban élt, október 2-án gyilkolták meg Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán, ahová azért ment, hogy beszerezze a török menyasszonyával tervezett házasságkötéshez szükséges iratokat. Az isztambuli főügyészség szerint Hasogdzsit előre kitervelten megfojtották, mihelyt belépett a külképviselet épületébe. Az újságíró holttestét - szintén előre megfontoltan - a gyilkosságot követően feldarabolták, majd megsemmisítették.