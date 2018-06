A szabad kereskedelem védelmezőjeként tetszelgett a kínai elnök

A világ népességének csaknem felét képviselő ázsiai országok vezetői egy asztalnál a Sanghaji Együttműködési Szervezet Kínában rendezett csúcstalálkozóján. A Peking által vezetett, Oroszországot, Indiát, Pakisztánt és a posztszovjet közép-ázsiai országokat magában foglaló szervezet egyeztetése mindenben különbözött a szombaton eredménytelenül zárult G7-es találkozótól. A többségében diktatórikus államok között nincs olyan éles vita, mint amilyen a demokratikus államok között. A kínai elnök az amerikai védővámok miatt kialakult helyzetet meglovagolva a szabad kereskedelem védelmezőjeként tetszelgett.

Mi visszautasítjuk a rövidlátó, zárt, szűklátókörű politikákat, betartjuk a Világkereskedelmi Szervezet szabályait, támogatjuk a multilaterális kereskedelmet, és egy nyitott világgazdaságot építünk - hangoztatta Hszi Csin-ping.

A szervezet másik domináns tagja, Oroszország elnöke is odaszúrt a G7-nek, miután Németország, Olaszország, Nagy-Britannia, Franciaország, Japán és Kanada elítélték Moszkva destabilizáló tevékenységét a világban, az Ukrajnával szembeni agressziótól kezdve, a brit területen bevetett orosz idegméregig. Vlagyimir Putyin kihasználta, hogy Donald Trump nem támogatta a közös nyilatkozatot, ami így jelentősen vesztett a súlyából.

Szerintem itt az ideje, hogy befejeződjön ez az üres beszéd, és hogy rátérjünk az együttműködés valódi kérdéseire - jelentette ki Putyin.

Az orosz elnök reagált arra is, hogy Donald Trump Oroszország újra felvételét javasolta a G7-es csoportba, ami 2014-ig Moszkva részvételével G8-ként működött, de az ukrajnai helyzet miatt az orosz elnököt kizárták. Vlagyimir Putyin közölte, hogy ő továbbra is szívesen látja a G7-es országokat Moszkvában, és kész külön is találkozni az amerikai elnökkel a közeljövőben.