A szabad demokratikus alaprend biztosítására hivatkozva tiltottak el egy AfD politikust egy választásból

2025. augusztus 07., csütörtök 16:11 | Origo
Ludwigshafen Németország AfD NGO-k Rajna-vidék–Pfalz tartomány Joachim Paul

A döntést egy gyenge lábakon álló titkosszolgálati jelentésre, valamint baloldali politikusok és NGO-k nyomásgyakorlására alapozták – mindez komoly kérdéseket vet fel a választási szabadság jövőjéről Németországban.

A történet középpontjában az AfD tartományi képviselője, Joachim Paul áll, akit a párt március 31-én nevezett meg hivatalosan polgármesterjelöltként. A jelenlegi városvezető, a korábban szociáldemokrata, ma már független Jutta Steinruck hamarosan távozik hivatalából, az utódlásra szeptember 21-én és október 12-én kerülne sor.

Azonban a baloldali túlsúlyban lévő választási bizottság – éppen Steinruck elnökletével – augusztus 5-én úgy döntött: Paul nem vehet részt a választáson, mivel „nem garantálható, hogy bármikor a szabad demokratikus alaprend mellett áll”.

A döntés alapjául egy 11 oldalas titkosszolgálati dokumentum szolgált, amely egyebek mellett Paul egy Amazon-on közzétett „Gyűrűk Ura” sorozatkritikájára, valamint különféle nyilatkozatainak kiragadott részleteire hivatkozott, írja az Exxpress.

Az érvek között szerepelt az is, hogy Paul korábban kapcsolatba került más, állítólagosan szélsőjobboldali szereplőkkel, illetve megosztott egy képet, amelyen az „OK-kézjel” látható – amit bizonyos németországi hatóságok jobboldali szimbólumnak minősítenek.

A jelentés összeállítása azonban csak több hónappal a hivatalos jelölés után történt meg, miután Steinruck július közepén kérte fel a belügyminisztérium alá tartozó alkotmányvédelmi hivatalt (Verfassungsschutz) a vizsgálatra. A lépés időzítése kérdéseket vet fel: miért nem történt meg ez korábban, és nem akadályozza-e meg a késői kizárás azt, hogy a jelölt jogi úton még a választás előtt visszaléphessen?

Fotó: Shutterstock

Emberéleteket követelt a pancsolt alkohol fogyasztása

Emberéleteket követelt a pancsolt alkohol fogyasztása

Az előzetes adatok szerint legkevesebb tíz ember belehalt a Krasznodari területen lévő, Szocsi melletti Szíriusz városban vásárolt pancsolt alkoholos italok fogyasztásába - közölte csütörtökön a dél-oroszországi régió bíróságainak közös sajtószolgálata.

