A svéd rendőrség adatai szerint 62 ezer tagja van a szervezett bűnözői csoportoknak + videó

Pénteken az EU-s tagállamok elé kerül az Európai Bizottság javaslata. Az Oroszország elleni új szankciós csomag célja az orosz olajcégek és közvetítő hálózatok korlátozása – ez különösen érzékenyen érintheti Magyarországot és Szlovákiát. A döntést Ursula von der Leyen és Donald Trump keddi egyeztetése gyorsította fel, az Egyesült Államok ugyanis vámokat sürget Kínával és Indiával szemben.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A kedvezőtlen demográfiai folyamatok miatt az Európai Unió tagállamaiban sorra emelik a nyugdíjkorhatárt. Magyarország jelenleg a 65 éves nyugdíjkorhatárral a „középmezőnybe” tartozik, és ez így is marad, azonban más országokban komoly változásokra lehet számítani.