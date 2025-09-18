A svéd rendőrség adatai szerint 62 ezer tagja van a szervezett bűnözői csoportoknak + videó

Minden fronton szorítaná Moszkvát az új szankciós csomag

Pénteken az EU-s tagállamok elé kerül az Európai Bizottság javaslata. Az Oroszország elleni új szankciós csomag célja az orosz olajcégek és közvetítő hálózatok korlátozása – ez különösen érzékenyen érintheti Magyarországot és Szlovákiát. A döntést Ursula von der Leyen és Donald Trump keddi egyeztetése gyorsította fel, az Egyesült Államok ugyanis vámokat sürget Kínával és Indiával szemben.