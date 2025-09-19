A svéd kormány szerint is az elhibázott migrációs politika áll a szervezett bűnözés erősödése mögött + videó

Megosztás itt:

Orbán Viktor ."A migráció érzékeny téma, mert felveti a politikusok felelősségét. Mert ezek a migránsok nem az égből szálltak alá, ezek nem onnan potyogtak le. Ezeket valaki beengedte. És aki beengedte, annak felelősséget kell vállalnia a következményekért. Ehhez már nem füllik a foguk, egyszerűbb Magyarországot piszkálni. A svéd miniszterelnöknek arról kéne beszélni, hogyha beengedte ezeket a migránsokat, akik egyébként embereket ölnek meg, nőket erőszakolnak meg és bandaháborúba bonyolódnak, az nem az ő felelőssége? Ha nem, akkor kié? Hát ha ilyen állapotok lennének Magyarországon, az kinek a felelőssége lenne? Hát azé, aki beengedte őket. Ki engedte be őket? A kormány. Ki vezeti a kormányt? A miniszterelnök."